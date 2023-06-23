Передача подібних видів зброї з Ірану заборонено без попереднього схвалення Радбезу ООН.

Україна, США, Франція, Велика Британія та Албанія закликали генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша розслідувати передачу іранських дронів Російській Федерації.

"Дії Росії та Ірану порушують резолюцію 2231 РБ ООН. Ця резолюція забороняє всім країнам, в тому числі постійним членам Радбезу, передавати такі види зброї з Ірану без попереднього схвалення Радою Безпеки. Такого схвалення, звісно, не було", - заявила постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд на брифінгу.

За її словами, вказані п'ять країн "належним чином повідомили про ці порушення в ООН" і надали організації додаткову інформацію.

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"Організація Об’єднаних Націй повинна відповісти на зростаючі заклики міжнародної спільноти та розслідувати ці порушення", - наголосила Томас-Грінфілд.

Постпред США додала, що резолюція 2231 надає повноваження генеральному секретареві ООН для такого розслідування.

Іранські дрони на війні проти України - головне

З жовтня 2022 року РФ почала використовувати іранські дрони "Шахед" для атак на об'єкти енергоінфраструктури України.

Наразі Росія застосовує "Шахеди" у комбінованих повітряних атаках по Україні, особливо - у напрямку Києва, щоби виснажити українську ППО.

9 червня у Білому домі заявили, що Росія отримала сотні іранських безпілотників для атаки на Україну.

За даними британської розвідки, Іран тепер постачає дрони-камікадзе Росії більшими партіями і допомагає країні-агресору розпочати виробництво ударних дронів на своїй території.

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