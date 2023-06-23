Україна, США, Франція, Велика Британія та Албанія закликали генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша розслідувати передачу іранських дронів Російській Федерації.
"Дії Росії та Ірану порушують резолюцію 2231 РБ ООН. Ця резолюція забороняє всім країнам, в тому числі постійним членам Радбезу, передавати такі види зброї з Ірану без попереднього схвалення Радою Безпеки. Такого схвалення, звісно, не було", - заявила постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд на брифінгу.
За її словами, вказані п'ять країн "належним чином повідомили про ці порушення в ООН" і надали організації додаткову інформацію.
"Організація Об’єднаних Націй повинна відповісти на зростаючі заклики міжнародної спільноти та розслідувати ці порушення", - наголосила Томас-Грінфілд.
Постпред США додала, що резолюція 2231 надає повноваження генеральному секретареві ООН для такого розслідування.
Іранські дрони на війні проти України - головне
З жовтня 2022 року РФ почала використовувати іранські дрони "Шахед" для атак на об'єкти енергоінфраструктури України.
Наразі Росія застосовує "Шахеди" у комбінованих повітряних атаках по Україні, особливо - у напрямку Києва, щоби виснажити українську ППО.
9 червня у Білому домі заявили, що Росія отримала сотні іранських безпілотників для атаки на Україну.
За даними британської розвідки, Іран тепер постачає дрони-камікадзе Росії більшими партіями і допомагає країні-агресору розпочати виробництво ударних дронів на своїй території.