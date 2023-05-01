Захід уже озвучує сценарії наслідків програшу окупантів для Росії / фото УНІАН, Віктор Ковальчук

Після війни Росія без примусу розвалиться на національні, незалежні суб'єкти. Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков під час інтерв'ю в ефірі інформаційного телемарафону.

Так, за його словами, примушувати Росію до поділу після війни не доведется, все станется власноруч.

"Я намагаюся будувати свої припущення на фактах і відчуваючи що там всередині, яке підґрунтя - це не природне утворення (Росія - УНІАН). Воно має ту імперськість, радянщину. Це ненормальне, примусове утворення. Тому я переконаний, вони самі розваляться на національні, незалежні суб'єкти", - вважає міністр оборони.

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Резніков підкреслив, що "парад суверенітетів" на території Росії ми точно побачимо.

Розпад Росії  - що станеться з агресом у найближчому майбутньому

Через майже рік після початку повномасштабної війни серед політиків, аналітиків та журналістів досі майже відсутні будь-які дискусії про наслідки поразки Російської Федерації у війні, зокрема, її розпаду. 

Політолог Олександр Мотиль у коментарі Foreign Policy назвав кілька імовірних сценаріїв того, що станеться з Росією після української перемоги. Йдеться про усунення Путіна від влади, відродження напівдемократичного руху або захоплення влади ультраправими росіянами.

Згідно з опитуванням The Atlantic Council (Атлантичної ради), значна частина провідних експертів із зовнішньої політики вважає, що Росія стане державою-невдахою або розпадеться до 2033 року. 

Зі 167 експертів, яких опитала Атлантична рада, 46% заявили, що крах або розпад Росії може відбутися в найближчі 10 років. 40% експертів вказали на Росію як на державу, котра розпадеться через низку причин, зокрема "революцію, громадянську війну чи політичну дезінтеграцію".

Водночас російська опозиція сподівається, що після перемоги України у Росії відберуть ядерну зброю. На думку політолога Андрія Піонтковського, на тлі перспективи розпаду країни кремлівські еліти радше позбудуться  самого Путіна

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