"Парад суверенітетів" на території Росії ми точно побачимо, підкреслює міністр.

Після війни Росія без примусу розвалиться на національні, незалежні суб'єкти. Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков під час інтерв'ю в ефірі інформаційного телемарафону.

Так, за його словами, примушувати Росію до поділу після війни не доведется, все станется власноруч.

"Я намагаюся будувати свої припущення на фактах і відчуваючи що там всередині, яке підґрунтя - це не природне утворення (Росія - УНІАН). Воно має ту імперськість, радянщину. Це ненормальне, примусове утворення. Тому я переконаний, вони самі розваляться на національні, незалежні суб'єкти", - вважає міністр оборони.

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Резніков підкреслив, що "парад суверенітетів" на території Росії ми точно побачимо.

Розпад Росії - що станеться з агресом у найближчому майбутньому

Через майже рік після початку повномасштабної війни серед політиків, аналітиків та журналістів досі майже відсутні будь-які дискусії про наслідки поразки Російської Федерації у війні, зокрема, її розпаду.

Політолог Олександр Мотиль у коментарі Foreign Policy назвав кілька імовірних сценаріїв того, що станеться з Росією після української перемоги. Йдеться про усунення Путіна від влади, відродження напівдемократичного руху або захоплення влади ультраправими росіянами.

Згідно з опитуванням The Atlantic Council (Атлантичної ради), значна частина провідних експертів із зовнішньої політики вважає, що Росія стане державою-невдахою або розпадеться до 2033 року.

Зі 167 експертів, яких опитала Атлантична рада, 46% заявили, що крах або розпад Росії може відбутися в найближчі 10 років. 40% експертів вказали на Росію як на державу, котра розпадеться через низку причин, зокрема "революцію, громадянську війну чи політичну дезінтеграцію".

Водночас російська опозиція сподівається, що після перемоги України у Росії відберуть ядерну зброю. На думку політолога Андрія Піонтковського, на тлі перспективи розпаду країни кремлівські еліти радше позбудуться самого Путіна.

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