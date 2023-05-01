Після війни Росія без примусу розвалиться на національні, незалежні суб'єкти. Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков під час інтерв'ю в ефірі інформаційного телемарафону.
Так, за його словами, примушувати Росію до поділу після війни не доведется, все станется власноруч.
"Я намагаюся будувати свої припущення на фактах і відчуваючи що там всередині, яке підґрунтя - це не природне утворення (Росія - УНІАН). Воно має ту імперськість, радянщину. Це ненормальне, примусове утворення. Тому я переконаний, вони самі розваляться на національні, незалежні суб'єкти", - вважає міністр оборони.
Резніков підкреслив, що "парад суверенітетів" на території Росії ми точно побачимо.
Розпад Росії - що станеться з агресом у найближчому майбутньому
Через майже рік після початку повномасштабної війни серед політиків, аналітиків та журналістів досі майже відсутні будь-які дискусії про наслідки поразки Російської Федерації у війні, зокрема, її розпаду.
Політолог Олександр Мотиль у коментарі Foreign Policy назвав кілька імовірних сценаріїв того, що станеться з Росією після української перемоги. Йдеться про усунення Путіна від влади, відродження напівдемократичного руху або захоплення влади ультраправими росіянами.
Згідно з опитуванням The Atlantic Council (Атлантичної ради), значна частина провідних експертів із зовнішньої політики вважає, що Росія стане державою-невдахою або розпадеться до 2033 року.
Зі 167 експертів, яких опитала Атлантична рада, 46% заявили, що крах або розпад Росії може відбутися в найближчі 10 років. 40% експертів вказали на Росію як на державу, котра розпадеться через низку причин, зокрема "революцію, громадянську війну чи політичну дезінтеграцію".
Водночас російська опозиція сподівається, що після перемоги України у Росії відберуть ядерну зброю. На думку політолога Андрія Піонтковського, на тлі перспективи розпаду країни кремлівські еліти радше позбудуться самого Путіна.