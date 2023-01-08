Ні політика Заходу, ні сам Путін не можуть вплинути на те, щоб зупинити його.

Через майже рік після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, серед політиків, аналітиків та журналістів майже відсутні будь-які дискусії про наслідки поразки Російської Федерації у війні, зокрема, її розпаду.

Як наголосив професор політології Університету Рутгерса в Нью-Йорку Олександр Мотиль в статті для Foreign Policy, враховуючи потенціал колапсу та розпаду Росії, це "небезпечний брак уяви". Він додав, що незалежно від того, буде це добре чи погано для Заходу, до цього треба бути готовим.

"Існують різні сценарії того, що може статися в Росії після того, як її поразка в Україні стане ще більш зрозумілою. Швидше за все, це відхід президента Росії Володимира Путіна з посади, після якого почнеться жорстока боротьба за владу між крайніми правими націоналістами, які хочуть продовжити військові зусилля та знищити існуючу політичну ієрархію, авторитарними консерваторами, які зацікавлені в існуванні системи, і відродження напівдемократичного руху, спрямованого на припинення війни та реформування Росії. Ми не можемо знати, хто переможе, але ми можемо впевнено передбачити, що боротьба за владу послабить режим і позбавить Росію решти того, що залишилося від її військового потенціалу", – пише він.

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При цьому, за словами Мотиля, ослаблений режим у поєднанні з погано функціонуючою економікою може спричинити вихід росіян на вулиці, "можливо, навіть зі зброєю". Крім того, деякі субʼєкти РФ можуть вирішити обрати більшу самостійність.

"Головними кандидатами є Татарстан, Башкортостан, Чечня, Дагестан і Саха. Якщо Росія переживе ці потрясіння, вона, ймовірно, стане державою-клієнтом Китаю. В іншому випадку, карта Євразії виглядатиме зовсім інакше", – наголошує професор.

Він вважає, що якщо розпад Росії піде шляхом руйнації Радянського Союзу, Російської та інших імперій, то "це матиме мало спільного з волею російської еліти чи політикою Заходу", оскільки буде задіяно більш значні структурні сили.

"Росія Путіна страждає від низки взаємопідсилюючих протиріч, які сформували державу, що є набагато більш крихкою, ніж можна було б уявляти з його хвастощів. Вони включають військову, моральну та економічну поразку у війні в Україні, але також крихкість і неефективність гіперцентралізованої політичної системи Путіна; крах його культу особистості мачо, пов’язаний із його поразкою, хворобою та наочним старінням; шалена безгосподарність російської нафтодержавної економіки; нестримна корупція, яка проникає в усі верстви суспільства; і великі етнічні та регіональні розколи в останній у світі нереконструйованій імперії", – продовжив Мотиль.

Він також згадав день народження голови ГУР МО Кирила Буданова, а саме – торт, який "був дотепним актом тролінгу". Проте "ідея зображення на глазурі зовсім не виглядає аж такою надуманою".

Мотиль також порозмірковував про те, яким буде розпад Росії. Він зауважив, що історія імперій показує, що можливі "як відносно мирні переходи, так і жорстокі пожежі".

"Суть полягає в тому, що не має значення, оптиміст ви чи песиміст – ми можемо лише спостерігати за розгортанням драми ймовірного розпаду Росії. Ані політика Заходу, ні сам Путін не можуть вплинути на те, щоб зупинити його. Передусім через те, що Росія вже переживає глибоко вкорінені інституційні кризи, значно посилені людиною, яка зробила Росію крихкою та нестабільною і породила ймовірну іскру, яка призведе до її загибелі. Це не означає, що Захід повинен просто сидіти склавши руки, поки Росія деградує. Необхідно підготуватися до можливого розпаду", – наголосив професор.

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