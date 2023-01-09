Більшість експертів не вірять, що Росія і НАТО вступатимуть у безпосередній військовий конфлікт протягом наступного десятиліття.

Значна частина провідних експертів із зовнішньої політики вважає, що Росія стане державою-невдахою або розпадеться до 2033 року. Про це свідчить опитування The Atlantic Council (Атлантичної ради).

Зі 167 експертів, яких опитала Атлантична рада, 46% заявили, що крах або розпад Росії може відбутися в найближчі 10 років, пише Financial Times. 40% експертів вказали на Росію як на державу, котра розпадеться через низку причин, зокрема "революцію, громадянську війну чи політичну дезінтеграцію".

"Україна чітко підкреслює можливість внутрішніх проблем для Росії та ймовірність того, що сама війна може мати наслідки бумеранга не лише для її керівництва, а й для країни в цілому", - сказав Пітер Енгельке, заступник директора з прогнозування Atlantic Council.

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Як зазначає FT, президент Росії Володимир Путін почав публічно визнавати, що Москва стикається з невдачами в Україні і що війна триватиме довго. США та їхні західні союзники пообіцяли підтримувати Україну стільки часу, скільки знадобиться. При цьому всі сторони готуються до продовження війни на роки.

Разом із тим більшість опитаних експертів не вірять, що Росія і НАТО безпосередньо вступатимуть у військовий конфлікт протягом наступного десятиліття.

58% експертів також вважають, що ядерну зброю не будуть використовувати протягом наступних 10 років. Разом із тим, майже 90% опитаних експертів вважають, що принаймні ще одна країна отримає ядерну зброю до 2033 року. 68% із них назвали такою країною Іран.

Окрім цього, 70% респондентів вважають, що в наступні 10 років Китай почне військовий наступ на Тайвань.

Майбутнє Росії - прогнози експертів

Розпочавши війну проти україни російська влада поставила існування своєї держави під великий сумнів.

Зокрема, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що на Росію чекають найгірші сценарії після закінчення війни, і не лише через програш, а й через недалекоглядну внутрішню політику. Він вважає, що Росії не варто заважати, достатньо лише спостерігати. "Їхня держава починає сипатися з середини, і можливо це один із тих моментів, які вплинуть на нашу майбутню перемогу", - сказав генерал.

Політолог і публіцист Андрій Піонтковський вважає, що Росію сколихне громадянська війна. На його думку, Росія розпадеться не мирно на окремі республіки за етнічними ознаками, а утворюються збройні клани, які будуть між собою воювати.

Піонтковський також наголошував, що система влади російського диктатора Володимира Путіна розвалюється на очах. За його словами, у глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина величезні амбіції, а Рамзан Кадиров поводиться набагато значиміше, ніж командир маленького загону. Піонтковський вважає, що приватні армії, створені в Росії, орієнтовані не на перемогу в Україні, а на майбутню громадянську війну в самій РФ.

Керівник ГУР МОУ генерал-майор Кирило Буданов також описав, як розвалюватиметься РФ. "Від Росії від'єднаються певні регіони...Москва буде виплачувати репарації нам, як тільки режим впаде, все це посиплеться", - говорить голова ГУР.

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