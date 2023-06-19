Головнокомандувач ЗСУ поширив відео з наради в угрупованнях військ, що беруть участь у "гарячих" районах.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що операція з деокупації території України продовжується згідно з планом.

Про це йдеться у Telegram Головнокомандувача, де поширено також відео з наради за участі Залужного в одному з угруповань наших військ.

"Разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої", - зазначив Залужний.

За його словами, противник намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони України. Задля цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів.

"Попри шалений спротив окупантів, наші воїни роблять усе можливе задля визволення української території. Операція продовжується згідно з планом. Дякую кожному, хто наближає Перемогу", - написав Залужний.

На відео також видно командувача ОСУВ "Таврія"Тарнавського.

Що передувало

Як відомо, нещодавно прокремлівські пропагандисти поширювали фейк про нібито загибель Головнокомандувача ЗСУ Залужного.

Однак цю нісенітницю було швидко спростовано - 25 травня з'явилось свіже відео із Залужним.

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