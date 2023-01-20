За результатами зустрічі українська армія отримає більше зброї та амуніції.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав сьогоднішній "Рамштайн" чудовою зустріччю друзів.

"Це була чудова зустріч друзів. Вільний світ стоїть поруч з Україною і аплодує мужнім українським воїнам і нашому мужньому народу. Українська армія отримає більше зброї та амуніції", - написав Резніков у своєму Twitter.

Він додав, що зло буде покаране, Україна переможе.

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В інтерв’ю українській службі "Голосу Америки" Резніков сказав, що, крім озвученої військової допомоги Україні, "деякі пакети були озвучені за закритими дверима", тому результатом зустрічі він дуже задоволений.

За його словами, на засіданні Контактної групи з оборони України "Рамштайн" у Німеччині значну увагу приділили "посиленню протиповітряної оборони".

"Це питання, яке серйозно розвивається, ми говорили на "Рамштайні" не лише про Patriot, а й про інші системи. Мова йде про короткі, середні і дальні можливості дії, так само це стосується по висоті", - заявив Резніков.

"Наша задача - не втратити ініціативу. Тому сьогодні прозвучало одне з ключових слів - своєчасність і негайність надання допомоги", - наголосив глава оборонного відомства України.

За його словами, всі розуміють, що для опанування складних нових технік потрібен час, але українські захисники і захисниці вже продемонстрували, що швидко опановують сучасні складні системи, від артилерії до UAV (безпілотники - УНІАН).

За словами Резнікова, Україна готується до потенційного масштабного нападу Росії навесні, і партнерам про це відомо: "Ми давно про це кажемо, і наша розвідка, і аналітики, і Генеральний штаб, тому ми звісно до цього готуємось, ми звісно сигналізували про це нашим партнерам, ми з ними - на одній сторінці у сприйнятті всіх цих ризиків".

Зустріч у форматі "Рамштайн" 20 січня: подробиці

Сьогодні, 20 січня, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін закликав учасників засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8") не сповільнювати темпи підтримки України. Міністр оборони США заявив, що Росія здійснює перегрупування, вербування і намагається переоснащувати свої війська.

Згодом генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що на засіданні "Рамштайн-8" оголосили про значний новий пакет "бойових можливостей" для України.

Водночас Остін заявив після засідання, що рішення про надання Україні німецьких основних бойових танків Leopard немає, як і американських танків M1 Abrams.

При цьому Остін зазначив, що наразі увага зосереджена на тому, аби забезпечити Україну такими можливостями, які їй необхідні для успіху прямо зараз.

"Отже, у нас є вікно можливостей між сьогоднішнім днем і весною... коли вони розпочнуть свою операцію, свій контрнаступ. І це недовгий час. Ми повинні зібрати разом правильні спроможності", - сказав Остін.

Також Остін звернув увагу, що Швеція передасть Україні бойові машини піхоти CV90 та додаткову допомогу, яка передбачає надання гаубиць Archer.

Крім того він назвав надихаючим рішення про оборонну допомогу Україні від інших союзників і, зокрема, рішення Данії передати Україні додаткові 19 гаубиць Caesar, рішення Латвії про передачу переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, гелікоптерів та іншої техніки, а також рішення Естонії передати додаткові боєприпаси калібром 155 мм.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наголосив, що сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить стійкість України.

Він зазначив, що хоч за отримання сучасних танків доведеться поборотись, але з кожним днем стає "сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене".