Президент України наголосив, що за сучасні танки доведеться ще поборотись.

Сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить стійкість України, але й рішення щодо постачання нашій державі сучасних танків має бути ухвалене. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні день "Рамштайну" - і оборонних новин для України, які тиждень за тижнем приносить наш дипломатичний марафон. Не завжди можна публічно оголошувати, про що ведуться розмови у форматі "Рамштайну". Це закрита дискусія - і так має бути. Загалом можна підсумувати, що сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить нашу стійкість", - зазначив Зеленський.

За його словами, партнери принципові у своєму ставленні - вони будуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно для перемоги.

"Так, ще доведеться поборотись за постачання сучасних танків. Але щоденно ми робимо сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене", - наголосив глава держави.

Зеленський також подякував усім партнерам, які чітко підтримали українську позицію в дискусіях, що відбулись.

Засідання "Раймштайн-8" щодо підтримки України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 січня, під час засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8") західні союзники не змогли одностайно ухвалити рішення про передачу Києву танків Leopard 2. У антиросійської коаліції немає одностайної думки. Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зізнався, що не знає, чи дозволить його країна полякам передавати Leopard 2 Києву. Це рішення ухвалить канцлер ФРН Олаф Шольц.

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав учасників засідання "Рамштайн-8" не сповільнювати темпи підтримки України. Він заявив, що Росія здійснює перегрупування, вербування та намагається переоснащувати свої війська.

Згодом генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що на засіданні "Рамштайн-8" оголосили про значний новий пакет "бойових можливостей" для України.

Водночас Остін після засідання заявив про відсутність рішення щодо надання Україні німецьких основних бойових танків Leopard і американських танків M1 Abrams. При цьому міністр оборони США зазначив, що наразі увага зосереджена на тому, аби забезпечити Україну такими можливостями, які їй необхідні для успіху прямо зараз.

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський вперше звернувся до учасників зустрічі у форматі "Рамштайн". Він закликав їх не гаяти часу й ухвалити такі рішення, які "позбавлять російське зло будь-якої сили". Зокрема - надати Україні літаки F-16 та далекобійні ракети.

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