Олексій Резніков наголосив, що це зло просто не може залишитись безкарним.

Міністр оборони України Олексій Резніков порівняв трагедію, вчинену російськими окупантами в Бучі, з масовим вбивством цивільного хорватського населення у Вуковарі.

Про це він повідомив у зверненні, розміщеному у Facebook.

Він нагадав, що російські окупанти зазнали поразки під Києвом - перший бій за столицю українські захисники і захисниці виграли. Київщину звільнено від ворога, також окупанти відступають на Чернігівщині та Сумщині, щоб перегрупувати сили і змінити напрямок ударів.

"Це беззаперечне свідчення, що плани Кремля зламано. Водночас наші серця сповнені болю за сотнями мирних громадян, які були по-звірячому закатовані російськими солдатами. Тільки у Бучі кількість загиблих вже більша, ніж у Вуковарі (місто в Хорватії, облога якого сербськими військами під час Югославських воєн (1991-1995) завершилась взяттям міста сербськими військами та масовим вбивством цивільного хорватського населення, за різними даними це понад 2 тис. мирних жителів)", - сказав Резніков.

"Постріли в потилицю жінкам і чоловікам зі зв’язаними руками - це абсолютна нелюдськість. Ці вбивства не сприймаються як частина війни. Навіть складно їх кваліфікувати як тероризм чи злочин. Це - сутність, природа тих скажених катів, які увірвалися на нашу землю. Востаннє таке робили есесівці", - зазначив міністр.

Він наголосив, що це зло просто не може залишитись безкарним.

За словами Резнікова, українська розвідка послідовно встановлює особи загарбників та вбивць, і "кожен у свій час отримає те, що заслужив".

"Ми схиляємо голови перед нашими воїнами, які поклали життя, щоб захистити столицю від цієї пошесті", - підсумував міністр оборони України.

Звірства окупантів у Бучі

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що ЗСУ вигнали російських окупантів.

Відступаючи, вони мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

На вулицях міста виявили тіла вбитих мирних мешканців зі зв'язаними руками. З'ясувалося, що російські солдати гвалтували, знущалися й катували людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивці, кати, гвалтівники та мародери, які називають себе армією, заслуговують тільки смерті після того, що зробили.