Окупанти вбили і закатували сотні мирних людей.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вбивства мирних жителів, які вчинили війська російських окупантів у Бучі та інших містах Київської області.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Президенти зазвичай не записують таких звернень, як це. Але сьогодні я повинен сказати саме так. Сказати після того, що відкрилося в Бучі та інших наших містах, звідки вигнали окупантів. Сотні вбитих людей, закатованих, розстріляних мирних людей. Тіла на вулицях, замінована територія, заміновані навіть тіла вбитих, всюди наслідки мародерства", - заявив Зеленський.

За словами президента, російська "армія" заслуговує тільки смерті.

"На нашій землі побувало концентроване зло, вбивці, кати, гвалтівники, мародери, які називають себе армією, і які заслуговують тільки смерті після того, що вони зробили", - наголосив він.

"Бучанська різанина": що відомо

1 квітня Мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів. Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

Увечері 2 квітня заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнили від російських окупантів.

У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів. При цьому весь світ зміг побачити, на які звірства здатні російські окупанти.

Серед уже знайдених жертв цих військових злочинів російських варварів - зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті діти, представники місцевого самоврядування, літні люди, чоловіки. У багатьох з убитих зав'язані руки і є сліди тортур. Більшість також вбиті пострілами в потилицю.

З території звільненої від російських окупантів Київської області вже вивезли 410 тіл убитих мирних жителів.

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