Олексій Резніков відвідав звільнене місто Гостомель.

Міністр оборони України Олексій Резніков впевнений, що невдалий бліцкриг російських окупаційних військ на українській землі завершиться вдалим Нюрнбергом на судовій лаві підсудних за скоєння воєнних злочинів.

Про це Резніков повідомив у соціальній мережі Facebook за результатами відвідування звільненого міста Гостомель, над яким знову майорить український прапор.

"Десятки місцевих жителів лише напередодні, вперше за понад місяць, змогли без страху й загрози бути розстріляними вийти з підземелля, де ховалися від фашистів XXI сторіччя", - заявив міністр.

Як зазначив Резніков, він сьогодні разом із командувачем оборони Києва та оперативного напрямку - командувачем Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським та міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським мали за честь подякувати українському війську за їх невпинну боротьбу, за опір, який вони дали окупанту. "Довкола нас вирви, залишки броні та жахливі свідчення дій військових злочинців – зруйновані міста та цинічно вбиті мирні мешканці", - зазначив Резніков.

"Ми все відновимо та розбудуємо, а за злочини перед людяністю усі причетні, на чолі із головними акторами кремля будуть відповідати не тільки перед Українським народом, але й перед міжнародним судом. За кожне забране й скалічене Українське життя російські фашисти нестимуть відповідальність. Невдалий бліцкриг завершиться вдалим Нюрнбергом. І фраза "я лише виконував наказ" на Нюрнберзькому процесі не врятує жодного злочинця", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович припустив, що світ має жахнутися від того, що накоїли російські фашисти під час окупації ними Бучі, Ірпеня та Гостомеля Київської області.

За його словами, нині звільнені міста мають вигляд фрагментів постапокаліптичного фільму жахів. Серед вже знайдених жертв цих воєнних злочинів російських варварів - зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті діти, представники місцевого самоврядування, літні люди, чоловіки. У багатьох із вбитих зав'язані руки та наявні сліди катувань. Більшість також вбито пострілами у потилицю.

Також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк оприлюднив фото з вулиць звільнених від окупантів міст Київської області і закликав європейських політиків переглянути "фотоархів пекла" XXI століття, скоєного путінською армією.

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