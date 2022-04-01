31 березня з міста було вигнано російських загарбників.

Мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів із міста. Визволення населеного пункту розпочалося вчора, 31 березня.

Він зазначив, що "цей день увійде до славної історії Бучі та всієї Бучанської громади".

Водночас у Генштабі ЗСУ кажуть, що під час відступу з Бучі окупанти замінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

Нагадаємо, 28 березня міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що місто Ірпінь на Київщині було звільнено від російських окупантів і зараз триває зачистка міста. Він також зазначив, що російські окупанти все ще обстрілюють місто з "Градів", Ірпінь замінований, Тому повертатися туди ще не можна, йде евакуація.

Раніше голова Київської ОВА Олександр Павлюк підтвердив, що під Києвом знаходиться велике скупчення російської техніки, але, за його словами, в деяких підрозділах залишилося до 30% особового складу.

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