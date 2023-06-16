Також він поділився деякими подробицями щодо надання Україні цих винищувачів.

Українські пілоти зможуть опанувати винищувачі F-16 набагато швидше, ніж за стандартні півроку.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю "Настоящему Времени". Він висловив думку, що пілотам ЗСУ вистачить для цього 4 місяців.

Міністр оборони зазначив, що зараз публічно обговорюють, скільки піде часу на опанування українськими пілотами цих винищувачів. "Після тестування наших двох пілотів у США вважається, що до шести місяців буде достатньо. Я оптимістично дивлюся на те, що наші досвідчені пілоти... напевно, полетять швидше... Не просто полетять, а вільно: з маневром, вночі, в парі. Я думаю, за чотири місяці це реалістично.... Ми вміємо вчитися", - підкреслив Резніков.

Міністр навів приклад, що українські екіпажі освоїли системи "Цезар" за 3 тижні, хоча стандарт - мінімум 3 місяці. "Французи, поляки були в захваті, тому що вони не просто закінчили курс, а реально виконували всі завдання, які ставляться перед екіпажем, який навчається три місяці", - прокоментував міністр.

Він додав, що системи ППО "Петріот" українські військові опанували за 10 тижнів, хоча стандартний час, який дається на підготовку екіпажу - 10 місяців.

"Однак не може пілот літати сам. Йому потрібні інженери, техніки, обслуговування, зброярі, заправники. Ось цей курс навчання довший, ніж чотири місяці. І, якщо в нас є пілоти, які розмовляють англійською мовою, і швидше це опанують, то інженерів і техніків дещо менше", - пояснив ситуацію Резніков.

Крім того, як зазначив міністр, також потрібно буде готувати інфраструктуру, серед якої аеродроми, укриття, обслуговування. Резніков уточнив, що аеродроми для винищувачів будуть в України, а отримати самі літаки ЗСУ зможуть не раніше 2024 року.

Надання F-16 Україні

Українська влада вже тривалий час добивається від західних партнерів поставок сучасних винищувачів. Але лише нещодавно декілька країн оголосили, що допоможуть Києву з літаками. А кілька тижнів тому президент США Джо Байден погодився на навчання українських пілотів роботі на F-16.

А 15 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на зустрічах у Брюсселі почув важливі новини про "коаліцію винищувачів".

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