Утримання в повітрі цих застарілих F-16 може коштувати сотні мільйонів доларів на рік.

Старі винищувачі F-16, які союзники можуть передати Україні, замінивши їх у своєму парку новими літаками, обійдуться дуже дорого в плані обслуговування.

Як повідомляє Bloomberg, хоча F-16 навряд чи прибудуть до нинішнього контрнаступу України і їх не вистачить, щоб переламати ситуацію в повітряній війні проти Росії, проте цим кроком НАТО дає зрозуміти Путіну, що не має наміру відмовлятися від подальшої підтримки та інтеграції України в Альянс.

Відзначається, що утримання в повітрі цих застарілих F-16 може коштувати сотні мільйонів доларів на рік. За даними Міноборони США, один тільки політ на старих F-16 коштує до 32 000 доларів на годину. В цілому утримання літаків може коштувати стільки ж, скільки їх покупка.

Відзначається, що старі літаки, які могли б відправити союзники по НАТО, будуть звичайно коштувати дешевше нових, але і термін служби у них буде менший, оскільки в деяких випадках вони вже літають десятиліттями.

"Важливим висновком тут є те, що управління обмеженим парком застарілих літаків через підрядників і їх технічне обслуговування з підрядниками буде дуже дорогим", - цитує видання аналітика Rand Corp Брінна Таннехілла. "Це підтверджує ідею про те, що довгострокова мета - інтегрувати Україну в НАТО".

Навчання українських пілотів на F-16

Відзначається, що хоча чиновники Альянсу не повідомляють, коли літаки можуть бути доставлені, Нідерланди і Данія планують створити в Східній Європі центр підготовки пілотів і ремонтного персоналу, в тому числі з України.

Як повідомляє Sky news, Україна направить "кілька десятків" пілотів на навчання F-16. За словами міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, програма підготовки винищувачів під керівництвом Нідерландів і Данії може початися вже цього літа і Данія, де є авіасимулятори, може стати місцем його проведення.

У той же час, за словами Оллонгрен, остаточне рішення за запитом Києва на поставку F16 ще не прийнято.

F-16 для України

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив про важливі новини для "коаліції винищувачів" на засіданні "Рамштайн" у Брюсселі.

Однак навчання українських пілотів ще не почалося, на даному етапі мова йде тільки про узгодження термінів і місця проведення навчання пілотів ЗСУ.

Раніше в Україні заявляли, що для перемоги в повітрі над окупантами вистачить чотири ескадрильї сучасних винищувачів.

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