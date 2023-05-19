У роботу включились крім Британії, також США, Нідерланди, Бельгія та Данія.

П’ять країн об’єднали зусилля для роботи над забезпеченням України бойовими повітряними силами, повідомив прем’єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак у Twitter.

"Велика Британія працюватиме разом зі США, Нідерландами, Бельгією та Данією, щоб надати Україні необхідні їй бойові повітряні сили і засоби", — написав Сунак.

Україна вже тривалий час закликає своїх союзників передати сучасні винищувачі для протистояння російській армії, захисту неба та контрнаступальних операцій.

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Бойова авіація для України

Вчора генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання можливих поставок винищувачів обговорять вже в червні на зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Раніше Великобританія і Нідерланди домовилися про створення "коаліції винищувачів" для України. Також до них приєдналася Франція. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон висловив готовність провести підготовку українських льотчиків, зазначивши, що вона може початися "вже зараз".

Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що, хоча Польща не може передати Україні літаки F-16 через їх малу кількість, проте готова надати ще літаки МіГ-29.

Сьогодні, 19 травня, президент СШАВ Джо Байден заявив, що Сполучені штати підтримають тренування українських пілотів на F-16. Президент Володимир Зеленський вже привітав рішення США підтримати міжнародну "коаліцію винищувачів" та зазначив, що практичну реалізацію цього рішення планує обговорити під час саміту G7 у Хіросімі, який розпочинається сьогодні і триватиме три дні.

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