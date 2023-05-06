Він думав, що перебуває у 60 км від фронту.

Російські військові протягом щонайменше двох днів не інформують своє керівництво про втрату територій, бо бояться неприємностей.

Внаслідок цього під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області восени минулого року, російського генерала взяли в полон, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову. За його словами, генерал вважав, що перебуває у глибокому тилу і приїхав на позиції українських військових.

"Росіяни не доповідають своєму начальству, коли в них йде втрата територій і таке інше. Вони до двох днів тримають доповідь на верх, щоб їм "не прилетіло", – сказав Резніков.

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Міністр додав, що російського військового ЗСУ перехопили у складі колони.

"Тому російський генерал, який відповідає за логістику, думаючи, що він знаходиться в глибокому тилу за 60 км від лінії фронту, їхав з колоною, і тут наші хлопці "добрий вечір, ми з України" зустрічають нашу колону і беруть його в полон. Він був шокований, бо не думав, що українці вже будуть в їх розумінні в глибокому тилу", – підсумував Резніков.

Війна в Україні - останні новини

Українська військова авіація 5 травня завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 193 тисяч 770 осіб.

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