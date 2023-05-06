Зокрема, учора було знищено 7 ворожих танків, і по 14 одиниць броньованих машин, артилерії та безпілотників.

Українські військові за минулу добу, 5 травня, ліквідували ще 560 російських загарбників.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 193 тисяч 770 осіб.

Також ворог втратив 3 тис. 717 танків (7 за добу), 7 тис. 238 бойових броньованих машин (14 за добу), 2 тис. 992 артилерійські системи (14 добу), 552 реактивні системи залпового вогню (2 добу), 306 засобів протиповітряної оборони (2 добу), 5 тис. 936 одиниць атомобільної техніки та автоцистерн (20 за добу), а також 375 одиниць спеціальної техніки (2 за добу).

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Окрім цього, українські захисники "приземлили" 2 тис. 554 ворожих безпілотника оперативно-тактичного рівня (14 за добу).

Не зазнали зміни ворожі втрати серед літаків - 308, гелікоптерів - 294, крилатих ракет - 947, а також кораблів та катерів - 18.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генштабу ЗСУ, основні сили російські загарбники продовжують кидати в наступи та штурми на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Зокрема, за добу, 5 травня, у цих районах було відбито близько 50 атак росіян.

Тим часом, у Міноборони України заявили, що ворог не відмовився від планів до 9 травня взяти Бахмут під контроль. Зокрема, на цей напрямок російські терористи залучають якомога більше "вагнерівців" з інших напрямків.

Однак, українські захисники та захисниці утримують позиції, відбивають атаки та штурми ворога та завдають окупантам значних втрат у живій силі та техніці. Зокрема, авіація Сил оборони 5 травня завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів.

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