В епіцентрі бойових дій залишуються Мар'їнка та Бахмут.

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там було відбито близько 50 атак окупантів.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, однак наші захисники тримають оборону.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без змін.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаударів по Іванівці, Леонівці, Бучках Чернігівської області та Зноб-Трубчевській на Сумщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стара Гута, Баранівка, Товстодубове, Бачівськ, Ходине, Волфине Сумської області, а також Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Гоптівка, Глибоке, Лук'янці, Нескучне, Стариця на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів росіян зазнали Бологівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Піщане та Стельмахівка Харківської області.

На Лиманському напрямку інтервенти наступальних дій не проводили. Водночас артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області та Невське, Ямполівка, Білогорівка, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати, тривають бої у місті Бахмут. Окупанти провели безуспішні штурми у напрямку Григорівки, Іванівського та Нью-Йорка. Від російських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступав у районі Авдіївки, успіху не мав. Обстріляв Орлівку, Ласточкине, Авдіївку, Тоненьке, Карлівку, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони України відбили атаки в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали також Курахове, Георгіївка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог не наступав, але обстріляв Шахтарське, Пречистівку та Вугледар на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують оборонятися, атакують лише мирне населення. Противник обстріляв понад 40 населених пунктів. Серед них – Бурлацьке, Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське та Степногірськ Запорізької області; Нікополь - Дніпропетровської; Золота Балка, Дудчани, Веселе, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Війна в Україні - останні новини

За даними ISW, Міноборони Росії змінило пріоритет на полі бою, перемістивши оперативний фокус із захоплення Бахмута на підготовку до українського контрнаступу.

Журналісти поіменно встановили понад 22 тисячі загиблих російських військових в Україні. У Генштабі вказували,що з 24 лютого 2022 року і по сьогодні знищено понад 193 тисячі російських окупантів.

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