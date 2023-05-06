Своєю чергою, Росія протягом минулої доби завдала по Україні 8 ракетних і 49 авіаційних ударів.

Українська військова авіація 5 травня завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 6 травня.

Зазначається, що за минулу добу захисники України збили 5 російських безпілотників типу "Shahed-136/131", 2 безпілотники типу "Zala", і по одному БпЛА "Орлан-10", "Куб" і "Ланцет".

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 5 важливих цілей противника", - йдеться в повідомленні.

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Своєю чергою, Росія протягом минулої доби завдала по Україні 8 ракетних, 49 авіаційних ударів. Також окупанти здійснили 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

"Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначили в Генштабі.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, 5 травня російські загарбницькі війська в черговий раз обстріляли Авдіївку Донецької області, під завалами опинилися люди. Зафіксовано попадання у дві багатоповерхівки, під завалами опинилася родина із трьох осіб. З-під завалів дістали тіло жінки, її чоловіка та матір зараз розшукують.

Також 5 травня російські окупанти масовано вдарили ракетами по заводах на Донбасі. Зокрема, під вогнем опинилися промислові підприємства Слов'янська та Краматорська.

Крім цього у ЗСУ констатують, що попри величезні втрати, російські окупанти ще мають ресурси для продовження війни. Країна-агресор має запас техніки, хоча вона в них уже здебільшого й застаріла.

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