Українські захисники продовжують бомбардувати росіян в районі знаменитого села.

Російські окупанти продовжують базуватися в тимчасово окупованій Чорнобаївці. А ЗСУ успішно завдають ударів по ворогу в цьому районі. В результаті чергової операції українські захисники змогли підірвати склад боєприпасів противника.

Такою інформацією поділився спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в особистому Telegram-каналі.

"До речі. Знову Чорнобаївка. Який вже там рахунок? Дякуємо ЗСУ за черговий знищений ворожий склад боєприпасів", — написав Братчук.

Вчора, 2 липня, місцеві ЗМІ повідомили про сильний вибух у Чорнобаївці. Вони публікували фото і відео, на яких було видно стовп чорного диму над селом. Найімовірніше, це результат точного пострілу ЗСУ в склад боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, це вже 23 раз, коли по рашистам завдають удару в Чорнобаївці. Попередню операцію в районі села українські захисники провели наприкінці травня, про що розповів радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

У середині червня в Чорнобаївці прогримів потужний вибух біля ринку. Однак це не пов'язано з ударами ЗСУ.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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