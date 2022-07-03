Російські окупанти продовжують базуватися в тимчасово окупованій Чорнобаївці. А ЗСУ успішно завдають ударів по ворогу в цьому районі. В результаті чергової операції українські захисники змогли підірвати склад боєприпасів противника.
Такою інформацією поділився спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в особистому Telegram-каналі.
"До речі. Знову Чорнобаївка. Який вже там рахунок? Дякуємо ЗСУ за черговий знищений ворожий склад боєприпасів", — написав Братчук.
Вчора, 2 липня, місцеві ЗМІ повідомили про сильний вибух у Чорнобаївці. Вони публікували фото і відео, на яких було видно стовп чорного диму над селом. Найімовірніше, це результат точного пострілу ЗСУ в склад боєприпасів окупантів.
Нагадаємо, це вже 23 раз, коли по рашистам завдають удару в Чорнобаївці. Попередню операцію в районі села українські захисники провели наприкінці травня, про що розповів радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.
У середині червня в Чорнобаївці прогримів потужний вибух біля ринку. Однак це не пов'язано з ударами ЗСУ.
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