Минулої доби окупанти завдали 6 ракетних та 21 авіаційний удар по мирних українських містах.

Протягом минулої доби РФ завдала 6 ракетних та 21 авіаційний удар по Україні, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 повідомляється, що ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Так, протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Відео дня

"Ударів російських окупантів зазнали райони близько 20 населених пунктів Львівської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Вінницької областей", - розповіли у Генштабі.

Ворожі атаки: куди цілять окупанти

Як вже повідомляв УНІАН, українські воїни відбили ворожі атаки у двох регіонах. Супротивники ведуть наступальні дії на трьох напрямках, поділилися у Генштабі ЗСУ.

У відповідь на атаки рашистів ЗСУ влаштували окупантам "просмаженя". Підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА типу "Орлан-10", 11 дронів "Shahed-136" та 2 крилаті ракети "Калібр". Окрім цього, захисники України уразили 2 пункти управління ворога, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 4 інших важливих військових об’єкти окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: