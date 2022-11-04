Кількість російської техніки почала збільшуватися після 10 жовтня.

Російська Федерація зосередила на полігонах в Білорусі літаки і контейнери для зберігання ракет "Кинджал". Військові розкинули два великих наметових містечка і польовий госпіталь

За даними Радые Свабода, багато наметів і техніки зафіксували на 230-му загальновійськовому полігоні "Обуз-Ліснівському" під Барановичами. Зазначається, що фото зробили 31 жовтня, але на полігон почали зганяти військових і техніку після 16 жовтня.

При цьому на супутникових знімках нарахували два наметових містечка загальною чисельністю близько 200 наметів і 200 одиниць військової техніки, більшість з яких вантажівки. Крім того, на полігоні помітили польовий госпіталь розміром з футбольне поле.

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Ще один табір розмістили на полігоні "Репища" в Могилевській області. Поруч розташована вантажівки і кілька машин, схожих на гаубиці. Поруч знаходиться залізнична станція Верейці, де стоїть поіз з технікою.

На полігоні "Ласвіда" під Вітебськом намети з'явилися після 11 жовтня і продовжує збільшуватися.

Роль Білорусі у війні проти України - що відомо

24 лютого Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. У перші ж дні з'явилася інфомація, що Білорусь теж може піти війною на Київ, але країна стала плацдармом для окупаційної армії. Росіяни донині б'ють по українських містах саме з білоруської території.

10 жовтня самовоспровозголошенний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він домовився Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Станом на 28 жовтня Білорусь передала Росії понад 65 тисяч тонн боєприпасів.

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