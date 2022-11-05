Підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА типу "Орлан-10", 11 дронів "Shahed-136" та 2 крилаті ракети "Калібр".

За добу українська авіація завдала по ворогу 11 ударів. Вже відомо, що внаслідок "просмаження" уражені ворожі пункти управління, позиції протиповітряної оборони та понад 10 районів зосередження окупантів та їхньої техніки.

У зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 2 пункти управління ворога, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 4 інших важливих військових об’єкти окупантів.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА типу "Орлан-10", 11 дронів "Shahed-136" та 2 крилаті ракети "Калібр", - розповіли у Генштабі.

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Також з'явилося уточнення, що 3 листопада в результаті вогневого ураження ворожої переправи поблизу населеного пункту Антонівка Херсонської області, було знищено буксир, а ще два плавзасоби отримали пошкодження та потребують ремонту.

"Також підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка. Інформація щодо втрат живої сили ворога уточнюється", - йдеться у зведенні.

Також зазначається, що 4 листопада в районі населеного пункту Нововасилівка Миколаївської області було знищено 6 паливозаправників противника.

Війна в Україні: нові втрати РФ

Як вже повідомляв УНІАН, учора президент України Володимир Зеленський похвалився успіхами на фронті. Він зазначив, що ЗСУ вдало та потужно знищують ворожу техніку та дрони.

Минулої доби на півдні українські військові ліквідували понад 30 окупантів, три склади боєприпасів та техніку ворога. Українські артилеристи та ракетники протягом дня завдавали ударів по позиціях ворога та в районах зосередження ворожих сил.

Окрім цього, зранку у Генштабі вже повідомили, що українські воїни відбили ворожі атаки у двох регіонах. Супротивники ведуть наступальні дії на трьох напрямках, проте отримують "по зубах".

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