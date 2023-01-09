Місії цих літаків, імовірно, були обмежені польотами над російською територією із запуском ракет великої дальності в бік України.

Росія принаймні з червня 2022 року використовує свої найновіші винищувачі Су-57 (за класифікацією НАТО - FELON) для завдання ракетних ударів по Україні.

Як пише Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на свою розвідку, атаки проти України здійснювалися цими літаками з території Росії. З Су-57 запускалися ракети класу "повітря-поверхня" або "повітря-повітря" великої дальності.

Останні комерційно доступні знімки свідчать, що п'ять Су-57 розміщені на військовому аеродромі міста Ахтубінськ в Астраханській області, де розташований 929-й російський державний льотно-випробувальний центр. Це є єдиним відомим місцем базування цих винищувачів, тож саме ці літаки могли брати участь в операціях проти України.

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"Досить імовірно, що Росія робить пріоритетом уникнення репутаційних втрат, зменшення експортних перспектив і компрометації чутливих технологій, які можуть виникнути внаслідок будь-якої втрати Су-57 над територією України. Це є симптомом того, що Росія не йде на ризик при використанні своїх повітряно-космічних сил у війні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у британській розвідці, Су-57 є нібито найдосконалішим російським надзвуковим бойовим реактивним літаком п'ятого покоління, який використовує стелс-технології та передову авіоніку.

Винищувач Су-57 - що відомо

Як уже писав УНІАН, Су-57 залишається єдиним зразком нових винищувачів на озброєнні російських загарбників, який ще не знищили Збройні Сили України. Цей літак почали створювати ще в далекому 2001 році, але серійне виробництво почалося лише через 18 років, і то надзвичайно повільними темпами. Уперше він піднявся у повітря лише в 2010 році.

Але подальші можливості випуску Су-57 у РФ тепер точно поставлені під сумнів через технологічне ембарго. Уся електроніка на винищувачі працює на процесорах "Ельбрус", які виробляли у Тайвані і тепер опинились під санкціями.

Раніше вже повідомлялося, що повітряно-космічні сили РФ застосовують у війні проти України ракети "повітря-повітря" Р-37М. Факт застосування таких ракет випадково підтвердили самі росіяни. У 2020 році модифікація ракети Р-37м була інтегрована в комплекс озброєння винищувача п'ятого покоління Су-57.

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