Росіяни готують провокацію під чужим прапором задля мобілізації свого суспільства.

Військам Російської Федерації, які стоять у Брянській та Курській областях, окупаційне командування видає українську військову форму.

Як повідомили у Центрі національного спротиву, за інформацією українського підпілля, усі ці дії вказують на те, що росіяни готують провокацію під чужим прапором задля мобілізації свого суспільства й також ввести в оману світове суспільство, аби відвернути увагу від злочинів ЗС РФ.

У ЦНС допускають, що керівництво держави-терориста може вдатися до терористичних актів на території РФ або імітації захоплення заручників.

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Військові армії Російської Федерації посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово окупованій частині Запорізької області. В деякі населені пункти загарбники обмежили доступ.

Російські загарбники знайшли новий спосіб виявлення членів українського підпілля на тимчасово окупованих територіях. Як повідомляють у Центрі національного спротиву, працівники Федеральної служби безпеки РФ "гуляють" у людних місцях у цивільному одязі. У такий спосіб окупанти розшукують нелояльних місцевих мешканців. Якщо ті ведуться на провокацію, то змушені надалі співпрацювати.

Через рік війни в Україні основними джерелами страхів росіян виявилися диверсії, атаки безпілотників і "реальні" втрати російської армії в затяжних позиційних боях.