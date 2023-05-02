У Центрі нацспротиву закликали не обговорювати окупаційну владу з незнайомими людьми.

Російські загарбники знайшли новий спосіб виявлення членів українського підпілля на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, працівники Федеральної служби безпеки РФ "гуляють" у людних місцях у цивільному одязі. "Гестапівці" під виглядом простих мешканців цікавляться в продавців, кондукторів й інших, хто жаліється на російську владу й нерідко самі провокують подібні розмови", - йдеться у повідомленні.

У такий спосіб окупанти розшукують нелояльних місцевих мешканців. Якщо ті ведуться на провокацію, то змушені надалі співпрацювати, кажуть у ЦНС. Вони закликають українців не розповідати про своє ставлення до окупаційної влади малознайомим людям.

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На початку року повідомлялося, що в Мелітополі окупанти просять містян повідомляти "про підозрілих людей" у онлайн-бот.

У Міністерстві оборони України заявляли про активізацію заходів із залякування людей на тимчасово окупованих територіях.

За даними Центру національного спротиву, також репресії щодо місцевого населення посилюють у окупованому Криму.

У Луганській обласній військовій адміністрації повідомляли, що на окуповані території завезли "волонтерів", які почали мародерити.

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