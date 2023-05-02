Російські загарбники знайшли новий спосіб виявлення членів українського підпілля на тимчасово окупованих територіях.
Як повідомляють у Центрі національного спротиву, працівники Федеральної служби безпеки РФ "гуляють" у людних місцях у цивільному одязі. "Гестапівці" під виглядом простих мешканців цікавляться в продавців, кондукторів й інших, хто жаліється на російську владу й нерідко самі провокують подібні розмови", - йдеться у повідомленні.
У такий спосіб окупанти розшукують нелояльних місцевих мешканців. Якщо ті ведуться на провокацію, то змушені надалі співпрацювати, кажуть у ЦНС. Вони закликають українців не розповідати про своє ставлення до окупаційної влади малознайомим людям.
Життя в окупації: останні новини
На початку року повідомлялося, що в Мелітополі окупанти просять містян повідомляти "про підозрілих людей" у онлайн-бот.
У Міністерстві оборони України заявляли про активізацію заходів із залякування людей на тимчасово окупованих територіях.
За даними Центру національного спротиву, також репресії щодо місцевого населення посилюють у окупованому Криму.
У Луганській обласній військовій адміністрації повідомляли, що на окуповані території завезли "волонтерів", які почали мародерити.