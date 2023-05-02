Загарбники обмежили доступ до чотирьох населених пунктів.

Військові армії Російської Федерації посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово окупованій частині Запорізької області. В деякі населені пункти загарбники обмежили доступ.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, в населених пунктах Дорожнянка, Решетилівка, Костянтинівка та Чумацьке росіяни заборонили в'їзд українцям, у яких немає місцевої реєстрації.

Крім того, в Горностаївці Херсонської області виникли серйозні проблеми з мобільним зв'язком російських операторів. Місцеві окупанти заявили, що проблеми виникли нібито через удари Збройних сил України.

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Ситуація в Запорізькій області - останні новини

На тлі масових вибухів на тимчасово окупованій території Запорізької області з'явилася інформація про евакуацію загарбників та їхніх пособників. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що зрадники обговорюють знищення документів перед втечею.

У селах між Токмаком та Василівкою росіяни за допомогою гучномовця закликають жителів евакуюватися.

Крім того, 1 травня Центр національного опору повідомив, що в тимчасово окупованих районах регіону окупаційні адміністрації підготували плани на евакуацію працівників та їх сімей.

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