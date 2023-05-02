Росіян турбують регулярні атаки українських безпілотників по регіонах, які знаходяться далеко від фронту.

Через рік війни в Україні основними джерелами страхів росіян виявилися диверсії, атаки безпілотників і "реальні" втрати російської армії в затяжних позиційних боях.

Про це пише "Коммерсантъ" з посиланням на чергову доповідь"Національний Індекс тривожності" комунікаційної компанії КРОС. Найбільший страх у першому кварталі 2023 року росіяни відчували через диверсії на території країни. Як відзначають автори доповіді, найбільше росіян стурбував рейд групи диверсантів в Брянську область 2 березня. Також росіян турбують регулярні атаки українських безпілотників по регіонах, які знаходяться далеко від фронту, — по Тульській, Калузькій і Московській областях. Тривожність викликають і постійні повідомлення ФСБ про запобігання терактів і затримання людей, нібито причетних до їх підготовки.

На другому місці серед страхів росіян — хід війни в Україні. У 2022 році військові дії в сусідній країні були основним джерелом тривожності росіян, але на початку цього року вони поступилися пригодам всередині країни. Проте росіяни стурбовані термінами завершення війни і затяжними боями в Бахмуті.

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Ситуація в РФ напередодні 9 травня

У Москві створюють чергові групи з місцевих бюджетників, які патрулюватимуть місто на 9 травня і виглядатимуть в небі безпілотники. Москвичі повинні будуть чергувати групами у дворах на своїх територіях. Зміни розписані з 27 квітня по 9 травня включно.

У Москві стався курйоз: місцевих бабусь настільки перелякали кремлівські казки про "нацистів" в Україні, що вони примудрилися переплутати зірки на небі з БПЛА.