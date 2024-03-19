Росія використала вибори на окупованих територіях, щоб провести перепис населення.

Після проведення виборів на тимчасово-окупованих територіях, РФ активізує в цих областях примусову мобілізацію, заявила в ефірі телемарафону керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Окупанти збирали дані на людей протягом всієї передвиборчої кампанії. І за час проведення цих виборів зібрали максимальний перелік осіб, зокрема чоловічої статі, які підходять за віком і можуть бути мобілізовані. Бачимо зараз, що посиляться подворові обходи, перевірка населення і формування нових, так званих, загонів територіальної оборони, з яких потім формується резерв передової. Це такий побічний ефект виборів, вони намагалися зібрати якомога більше інформації і провести перепис населення", – каже Гуменюк.

Речниця також додала, що під час проведення виборів, українці на окупованих територіях дослухалися рекомендацій і намагалися уникати виборчих ділянок.

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"Але окупанти не припиняли потужного тиску. З використанням озброєнних людей, які робили обходи по дворах. Якщо люди не йшли на дільниці, представники колаборантів брали ці урни і ходили по домівках і збирали голоси", – сказаа Гуменюк.

Вибори Путіна: що відомо

Псевдовибори президента РФ тривали з 15 по 17 березня. Після опрацювання 100% протоколів, Центрвиборчком заявив, що переможцем очікувано став російський диктатор Путін.

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, Путіну "намалювали" рекордні результати через воєнну мету. Таким чином диктатор, ймовірно, хоче стоврити інформаційні умови, щоб виправдати довгострокову окупацію української землі.

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