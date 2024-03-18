Кремль намалював одразу кілька виборчих рекордів, які лише додають сумнівності всьому заходу.

Російський Центрвиборчком закінчив підрахунок голосів на "виборах президента" Росії, в яких не брав участі жоден опозиційний кандидат. Цілком очікувано "переможцем" призначили диктатора Володимира Путіна.

Так, стверджується, що російському Центрвиборчкому вдалося підрахувати всі голоси в 140-мільйонній країні менш ніж за добу. За результатами опрацювання 100% протоколів, Володимиру Путіну намалювали аж 87,28%.

Решту голосів ЦВК розподілила між технічними кандидатами, яких внесли до бюлетенів для надання удаваної правдоподібності "виборчому процесу". Так, комуніст Микола Харитонов отримав 4,31% голосів, псевдо-опозиціонер Владислав Даванков - 3,85%, соратник покійного Жириновського Леонід Слуцький - 3,2%.

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Пункт "Проти всіх" із російських бюлетенів давно прибрали, щоб він не міг конкурувати з Путіним.

"Вибори" президента в Росії: що відомо

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