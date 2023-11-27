Росія має своїх агентів у різних державних структурах.

Кремль в останні два місяці активував свою мережу прихованих шпигунів в Україні. Розуміючи, що перемогти військових шляхом не може, Росія намагається зробити це за допомогою внутрішньої дестабілізації.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв’ю The Times. За його словами, РФ має своїх агентів у різних державних структурах, включно з СБУ. Їм було наказано підірвати єдність країни.

Данілов сказав, що російські шпигнули прагнули використати "так звану напруженість" між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, про яку давно ходять чутки у ЗМІ. Зокрема, Кремль хоче вбити клин між політичними та військовими лідерами, поширюючи "неправдиві наративи". Також Росія намагалася розпалювати антидержавні настрої серед населення. Агенти Кремля переслідують жінок-родичів українських військових і військовополонених, а також намагалися організувати антивоєнні мітинги.

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"Ідеальна ситуація для Росії і Путіна — це повернення України до стану некерованості та повної анархії, який вона пережила в 1917-1921 роках, коли війна велася зсередини... Ці заходи переслідують мету створити критично негативний суспільний фон, посіяти зневіру та депресію, збільшити кількість тих, хто готовий йти на компроміс, і зменшити кількість тих, хто впевнений у перемозі, — що зрештою призведе до державного перевороту", - пояснив секретар РНБО.

РФ активізувала роботу своїх шпигунів на тлі мізерних територіальних здобутків на східному фронті, оскільки Путін відчайдушно прагнув досягти якогось відчутного успіху до початку президентських виборів у березні. На запитання, куди поділи новоактивованих сплячих агентів, Данілов відповів: "Ми зробили велику помилку в 1991 році, коли не закрили КДБ, а просто змінили його назву на СБУ, а метастази КДБ залишилися". Він нагадав, що за президентства Віктора Януковича, СБУ була ще більше інфільтрована оперативниками з ФСБ.

"Ми всі тут дорослі. На жаль, ми визнаємо, що не змогли очистити всі системи безпеки. Тому, звичайно, там є зрадники. Те, що триває суд над Олегом Кулінічем [екс-главою СБУ в Криму] за звинуваченням у державній зраді, є яскравим тому підтвердженням", - додав Данілов.

Однак пізніше у коментарі "Українській правді" секретар РНБО уточнив, що журналіст "Times" неправильно зрозумів його, а СБУ "активно працює по шпигунах".

Війна в Україні - шпигуни РФ

Нещодавно реальний термін ув’язнення отримав учасник агентурної мережі ФСБ, яка діяла у Харківській та Донецькій областях. Він використовував посвідчення журналіста, щоб збирати розвіддані про Сили оборони та коригувати повітряні удари агресора по регіонах.

У вересні кіберфахівці Служби безпеки викрили агента ФСБ, який, відбуваючи покарання у виправній колонії Львівщини, сприяв у підготовці повітряної атаки РФ на військову та критичну інфраструктуру області.

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