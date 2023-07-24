Фігурант на початку 2000-х проходив службу у російській спецслужбі.

Контррозвідка СБУ провела багатоетапну спецоперацію із викриття агентурної мережі ФСБ у Херсоні.

У результаті вдалося затримати резидента російської спецслужби, який тримав "на зв'язку" до десяти інформаторів у регіоні, повідомляє прес-центр відомства.

У СБУ пояснюють, що резидент - це агент, який вербує і дає завдання іншим агентам. Зазначається, що всі підконтрольні цьому резиденту інформатори - місцеві жителі, які підтримували збройну агресію РФ проти України.

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"Завдання цієї агентурної мережі полягало у передачі до РФ актуальної інформації про підрозділи ЗСУ у прифронтових районах Херсонської області. Зокрема, інформатори намагалися виявити можливі бойові позиції реактивних систем залпового вогню "Град" та іноземних гаубиць М777", - розповіли у СБУ.

Усі зібрані дані зрадники мали передавати резиденту, а той - надсилати їх своєму куратору з ФСБ.

В управлінні стверджують, що своєчасно викрили мережу та затримали її керівника під час спроби передачі інформації ворогу.

За даними слідства, затриманим резидентом виявився місцевий житель, який потрапив у поле зору російської спецслужби ще на початку 2000 років, коли часто приїздив до РФ у власних справах. Згодом на нього вийшов представник ФСБ і запропонував співпрацю.

"Для "переконливості" своїх намірів російська спецслужба навіть видала йому так звану "перепустку" для безперешкодного пересування по території країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що до початку повномасштабного вторгнення РФ зрадник повернувся в Україну і влаштувався працювати в одну із приватних охоронних фірм у Херсоні. Після 24 лютого 2022 року на зв’язок з ним дистанційно вийшов співробітник ФСБ та поставив "основні завдання".

Під час обшуків у фігуранта знайшли засоби комунікації, через які він контактував з агресором.

Також у нього вилучено: пістолет, використані гільзи, російське "посвідчення".

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників інформаторської мережі, якою він керував.

За даними прокуратури, підозрюваний добре знає ФСБшну кухню та має контакти з ворожою іноземною агентурою, адже на початку 2000-х проходив службу у рядах ФСБ РФ.

Зібрані на Херсонщині дані фігурант надсилав куратору - оперативному співробітнику так званого "УФСБ РФ по Республике Крым" через месенджер "Telegram". Резидента затримано за місцем проживання у Херсонській області. Зараз він - Чернівецькому слідчому ізоляторі.

На Миколаївщині затримали зрадника, який "здавав" РФ патріотів

Як повідомляв УНІАН, на Миколаївщині затримали 62-річного чоловіка, який брав участь у викраданні українських патріотів. Викрадених людей катували - у такий спосіб загарбники хотіли принудити їх до співпраці.

Також повідомлялося, що українців залякували за допомогою "інсценування розстрілів". Зрадник приймав у процесі безпосередню участь.

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