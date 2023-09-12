Зраднику обіцяли в Росії до 5 тисяч доларів США за кожне виконане завдання.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили агента ФСБ, який, відбуваючи покарання у виправній колонії Львівщини, сприяв у підготовці повітряної атаки РФ на військову та критичну інфраструктуру області.

Згідно з повідомленням СБУ, серед основних цілей рашистів були пункти транзитного базування важкого озброєння ЗСУ та місцеві теплоелектростанції. Для збору інформації, а також наведення російських ракет та дронів на українські об’єкти, фігурант намагався створити власну мережу інформаторів. До неї в’язень хотів залучити своїх близьких родичів і знайомих "на волі".

Усю отриману від них розвідінформацію російський агент мав передавати своєму "куратору" з ФСБ. За кожне виконане завдання ворожа спецслужба "гарантувала" від 1 до 5 тисяч доларів США. Сума залежала від важливості українського об’єкта.

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Співробітники СБУ заблокували підривну діяльність російського агента і тим самим зірвали плани агресора з підготовки нової серії ударів по регіону.

За даними слідства, зловмисником виявився 48-річний місцевий житель, який з 2019 року відбуває покарання за вчинення тяжкого злочину. У поле зору ФСБ потрапив через свої коментарі на підтримку збройної агресії РФ проти України, які викладав в "Однокласниках". Потім російська спецслужба провела дистанційне вербування в’язня під виглядом його знайомства з громадянкою Росії.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу, зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. Зокрема, за:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану;

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;

пропаганду війни;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

Виявлення агентів РФ в Україні

Українська контррозвідка активно виявляє агентів РФ, які допомагають ворогу здійснювати ефективні атаки.

Зокрема, на початку вересня стало відомо про затримання учасника агентурної мережі ФСБ, яка на 9 травня цього року готувала замах на командування Сил оборони у Запорізькій області. Перед цим затримали двох організаторів цієї ворожої групи. Згодом було викрито їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки ховав зброю та боєприпаси.

Також цього місяця по "гарячих слідах" затримано росіянку, яка коригувала ворожі удари по Сумах 7 вересня. За даними СБУ, ця жінка - громадянка Росії і має посвідку на проживання в Україні, тривалий час мешкала у Сумах. Після початку повномасштабного вторгнення Росії жінка почала дистанційно співпрацювати з головним управлінням генштабу ЗС країни-агресора (відомого як ГРУ). За вказівкою воєнної розвідки РФ вона збирала інформацію про міські об’єкти, які вважала місцями можливого перебування українських захисників.

Загалом від початку повномасштабної війни СБУ викрила понад 2000 зрадників і більше 300 кадрових агентів російських спецслужб.

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