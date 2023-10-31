Серед основних завдань агента був збір інформації про час та кількість військових ешелонів ЗСУ, які рухались у напрямку передової.

Реальний термін ув’язнення отримав учасник агентурної мережі ФСБ, яка діяла у Харківській та Донецькій областях. Він використовував посвідчення журналіста, щоб збирати розвіддані про Сили оборони та коригувати повітряні удари агресора по регіонах.

Як повідомили в Службі безпеки України, зловмисника та ще трьох його спільників затримали у результаті спецоперації у березні цього року на прифронтовій території на сході України.

В спецслужбі поінформували, що суд призначив російському агенту 12 років тюрми.

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За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Дружківки на Донеччині, який працював у редакції однієї з місцевих газет, однак, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він готував проросійські матеріали для одного з рупорів кремля – медіагрупи "Росія сьогодні".

"Таким чином чоловік потрапив у поле зору спецслужб РФ, які залучили його до негласної співпраці через діючого на той час у Харкові почесного консула РФ. Після вербування російський агент прибув до свого "куратора" на територію країни-агресора та пройшов навчальний "спецкурс" розвідувально-підривної діяльності. Потім його перевели у "режим очікування", а вже після 24 лютого 2022 року він приступив до виконання ворожих завдань. Серед основних завдань агента був збір інформації про час та кількість військових ешелонів ЗСУ, які рухались у напрямку передової", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як заявили в СБУ, він фіксував наслідки ворожих обстрілів по Краматорську, Дружківці та Костянтинівці. Після цього надсилав відповідні "звіти" агресору для коригування вогню по українських містах. Разом з цим російський агент розвідував локації вогневих позицій, фортифікаційних споруд та складів з боєприпасами українських військ. Для комунікації з окупантами використовував анонімні чати у месенджері.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Затримання і суд над зрадниками

Як повідомляв УНІАН, в Одесі судитимуть колишнього журналіста, який на замовлення російських пропагандистів знімав постановочне відео про мобілізацію у місті. Зокрема, слідством встановлено, що одесит, який колись працював у одному з місцевих ЗМІ, спільно зі своїм приятелем на замовлення російського пропагандистського телеканалу "РЕН ТВ" створили аудіовізуальний твір з фейковою інформацією щодо обставин мобілізації в Одесі.

На виконання завдання російських телевізійників вони записали постановочне інтерв'ю з нібито співробітником Одеського обласного ТЦК та СП, де "військком" розповідав, як змушений полювати на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації.

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