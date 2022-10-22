Також захисники України відбили окупантів біля Озарянівки та Одрадівки.

Українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Озарянівка та Одрадівка Донецької області.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках", - розповіли у Генштабі.

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Також ворог обстрілює позиції українських військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку.

"За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Озарянівка та Одрадівка Донецької області", - йдеться у зведенні.

Ситуація на Донецькому напрямку

Як встановили аналітики, РФ імітує захоплення Бахмута, щоб виглядати "переможцями" хоча б на одному напрямку. На тлі постійних втрат на північному сході і півдні України, рашистам доводиться "вичавлювати" уявні успіхи.

Російські війська 21 жовтня вчергове обстріляли цивільне населення Бахмута в Донецькій області касетними боєприпасами із реактивних систем залпового вогню "Град".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на сході та півдні продовжуються активні бойові дії, ЗСУ зберігають ініціативу. Він відзначив бійців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за умілі та продумані дії при знищенні ворога на східному напрямку.

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