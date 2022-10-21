Російські пропагандисти стверджували, що найманці ПВК "Вагнера" нібито просунулися біля південних околиць Бахмута.

Російські окупанти імітують захоплення Бахмута, щоб виглядати "переможцями" хоча б на одному напрямку. На тлі постійних втрат на північному сході і півдні України, рашистам доводиться "вичавлювати" уявні успіхи.

Про це в новому звіті повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 20 жовтня рашисти продовжили нанесення наземних ударів в Донецькій області. У Генштабі України зазначали, що ЗСУ відбивали атаки окупантів в районі Бахмута: на північний схід від міста в районі Бахмутського, а також на північний захід від населеного пункту, в районі Опитного.

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Однак російські пропагандисти стверджували, що найманці ПВК "Вагнера" нібито просунулися біля південних околиць Бахмута. Також блогери-рашисти і так звані "воєнкори" намагалися видати за правду те, що українські ударні групи нібито могли передислокуватися на Бахмутському напрямку, щоб "стримати наступ "Вагнера". Крім цього, пропагандисти стверджували, що окупанти нібито вперше за п'ять днів змогли домогтися "мінімального успіху" в Соледарі, який знаходиться в 12 кілометрах від Бахмута.

"ISW не може самостійно перевірити ці заяви Росії. Російське видання РИА опублікувало карту 20 жовтня, що показує контроль України над більшою частиною Бахмута, незважаючи на неодноразові заяви численних російських джерел про те, що російські сили діють в самому Бахмуті, підтверджуючи оцінку ISW про те, що російські сили, ймовірно, фальсифікують заяви про наступ в районі Бахмута, щоб зобразити себе переможцями принаймні в одному секторі на тлі великих втрат на північному сході і півдні України",-резюмували аналітики.

Ситуація в Бахмуті: що відомо

15 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Донбасі зберігається дуже важка ситуація. Однак найважче саме на Бахмутському напрямку.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко прокоментував ситуацію в Бахмуті і навколо нього:

"Навколо Бахмута ситуація залишається вкрай напруженою. Ворог пройти позиції не може. Десь у нього були певні просування, але він на попередні позиції був відкинутий станом на сьогодні. Численні втрати ворога фіксуються фактично щодня".

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