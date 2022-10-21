Він подякував бійцям кількох бригад українського війська.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що на сході та півдні України продовжуються активні бойові дії, Збройні сили України зберігають ініціативу.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Сьогодні протягом дня повітряна тривога оголошувалась у більшості регіонів України. Є нові збиття безпілотників і ворожої авіації. На сході та півдні України продовжуються активні бойові дії. Наші Збройні сили зберігають ініціативу", - наголосив Зеленський.

Відео дня

Він відзначив бійців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за умілі та продумані дії при знищенні ворога на східному напрямку.

"Дякую і воїнам 60-ї окремої піхотної бригади, чиї підрозділи демонструють хороші результати на Херсонщині. Тільки з початку жовтня бійці Шістдесятки "затрофеїли" більше як 30 одиниць російської бронетехніки, тисячу снарядів для танків і три гармати "Гіацинт". Вся ця зброя обов'язково допоможе звільненню нашої землі", - сказав президент.

Крім того, він подякував бійцям 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

"Цього тижня хлопці показали відмінні результати у знищенні ворожої техніки і боєзапасу", - розповів Зеленський.

Також він подякував воїнам 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського за стійкість в обороні зайнятих рубежів.

Війна в Україні: наступ ЗСУ

Вже кілька місяців триває контрнаступ ЗСУ на півдні й північному сході України. Наразі під окупацією Росії перебуває всього 32 населені пункти на Харківщині.

Непросте становище ворога й на півдні. На Херсонському напрямку ЗСУ тримають під вогневим контролем усі контрольні логістичні шляхи окупантів. У ніч на 21 жовтня прогриміли нові вибухи на Антонівському мосту; окупанти продовжують свою "евакуацію" на лівий берег Дніпра.

Через військові поразки Кремль погрожує підірвати дамбу Каховської ГЕС. Під загрозою затоплення, за словами українського президента, опинилось понад 80 населених пунктів включно з Херсоном.

З 10 жовтня Росія почала здійснювати масовані ракетні удари за допомогою іранських БПЛА на об'єкти критичної інфраструктури українських міст.

Щоби досягти яких-небудь локальних "перемог", російські війська продовжують безглузді штурми Бахмута і Соледара Донецької області.

На думку окремих експертів, у вересні 2022 року наступила нова фаза російсько-української війни. Наразі противник намагається закріпитися на Запорізькому напрямку.

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