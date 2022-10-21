Президент України Володимир Зеленський зазначає, що на сході та півдні України продовжуються активні бойові дії, Збройні сили України зберігають ініціативу.
Про це він сказав у своєму відеозверненні.
"Сьогодні протягом дня повітряна тривога оголошувалась у більшості регіонів України. Є нові збиття безпілотників і ворожої авіації. На сході та півдні України продовжуються активні бойові дії. Наші Збройні сили зберігають ініціативу", - наголосив Зеленський.
Він відзначив бійців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за умілі та продумані дії при знищенні ворога на східному напрямку.
"Дякую і воїнам 60-ї окремої піхотної бригади, чиї підрозділи демонструють хороші результати на Херсонщині. Тільки з початку жовтня бійці Шістдесятки "затрофеїли" більше як 30 одиниць російської бронетехніки, тисячу снарядів для танків і три гармати "Гіацинт". Вся ця зброя обов'язково допоможе звільненню нашої землі", - сказав президент.
Крім того, він подякував бійцям 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
"Цього тижня хлопці показали відмінні результати у знищенні ворожої техніки і боєзапасу", - розповів Зеленський.
Також він подякував воїнам 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського за стійкість в обороні зайнятих рубежів.
Війна в Україні: наступ ЗСУ
Вже кілька місяців триває контрнаступ ЗСУ на півдні й північному сході України. Наразі під окупацією Росії перебуває всього 32 населені пункти на Харківщині.
Непросте становище ворога й на півдні. На Херсонському напрямку ЗСУ тримають під вогневим контролем усі контрольні логістичні шляхи окупантів. У ніч на 21 жовтня прогриміли нові вибухи на Антонівському мосту; окупанти продовжують свою "евакуацію" на лівий берег Дніпра.
Через військові поразки Кремль погрожує підірвати дамбу Каховської ГЕС. Під загрозою затоплення, за словами українського президента, опинилось понад 80 населених пунктів включно з Херсоном.
З 10 жовтня Росія почала здійснювати масовані ракетні удари за допомогою іранських БПЛА на об'єкти критичної інфраструктури українських міст.
Щоби досягти яких-небудь локальних "перемог", російські війська продовжують безглузді штурми Бахмута і Соледара Донецької області.
На думку окремих експертів, у вересні 2022 року наступила нова фаза російсько-української війни. Наразі противник намагається закріпитися на Запорізькому напрямку.