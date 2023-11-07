Йдеться про список у понад десяток одиниць важливої техніки та про кілька окопів ворога.

На Бахмутському напрямку українські захисники за допомогою дронів влаштували окупантам "пекло": розтрощили 11 одиниць техніки та 2 окопи загарбників.

Про відповідний успіх повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

"Рота ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр на Бахмутському напрямку уразила 11 одиниць техніки та 2 окопи ворога за допомогою FPV-дронів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, уражено:

Танк Т-72Б3 (1 од.);

Танк Т-72Б (1 од.);

Гармата МТ-12 "Рапіра" (3 од.);

Гармата Д-20 (2 од.);

ВАТ "Буханка" (2 од.);

УАЗ "Патріот" (1 од.);

окопи з особовим складом противника (2 од.);

Також було знищено одну ВАТ "Буханка".

Армія України "пройшлася" по силам РФ атаками

За добу українські війська на Таврійському напрямку знищили важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" та дві одиниці самохідних гаубиць 2С19 "Мста-С".

Було ліквідовано 583 окупантів та знищено 31 одиницю їхньої техніки, в тому числі один танк, чотири медичні бронемашини, сім артсистем, одну РСЗВ, 11 БпЛА, шість автомобілів, одну одиницю спецтехніки.

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 890 російських окупантів. Також знищено 72 одиниці різноманітного озброєння ворога. Загалом, бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 7 листопада 2023 року орієнтовно склали вже 306860 осіб.

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