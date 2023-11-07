За минулу добу українські захисники ліквідували ще 890 російських окупантів. Також знищено 72 одиниці різноманітного озброєння ворога.
Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом, бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 7 листопада 2023 року орієнтовно склали вже 306860 осіб.
Також за добу збільшилась кількість знищених ворожих танків - до 5293 одиниць (+5 за добу); бойових броньованих машин - до 9974 одиниць (+16); артилерійських систем - до 7410 одиниць (+21); РСЗВ - до 869 одиниць (+2); БПЛА оперативно-тактичного рівня - до 5557 (+3); автомобільної техніки та автоцистерн – до 9767 одиниць (+23); спеціальної техніки - до 1049 одиниць (+2).
І як вже відомо, також ворог втратив у цій війні: 322 літаки, 324 гелікоптери, 20 кораблів і катерів, 1 підводний човен та 570 засобів протиповітряної оборони.
Війна в Україні - новини
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Генеральний штаб також повідомив, що минулої доби, 6 листопада, авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 - по зенітно-ракетному комплексу окупаційних військ.
У ранковому зведенні зазначається, що сили ППО знищили ударний БпЛА типу "Shahed-136/131" та розвідувальний БпЛА ворога.
Своєю чергою ракетні війська ЗСУ уразили за добу 3 артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль військ РФ.
Раніше, 5 листопада, донецькі пабліки повідомили про потужні вибухи в окупованому селищі Сєдове біля кордону з Російською Федерацією на березі Азовського моря. На кадрах, знятих місцевими жителями, можна побачити вторинну детонацію. При цьому повідомлялось, що "знесло вибухом" склад БК і ремонтну базу окупантів, на якій розміщувалися вертольоти.
Інформацію про вибухи на складі БК росіян та стоянці військових автівок ворога підтвердив радник мера захопленого Маріуполя Петро Андрющенко.