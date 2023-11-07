Загальні втрати росіян в особовому складі перетнули межу в 306 тисяч.

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 890 російських окупантів. Також знищено 72 одиниці різноманітного озброєння ворога.

Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом, бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 7 листопада 2023 року орієнтовно склали вже 306860 осіб.

Також за добу збільшилась кількість знищених ворожих танків - до 5293 одиниць (+5 за добу); бойових броньованих машин - до 9974 одиниць (+16); артилерійських систем - до 7410 одиниць (+21); РСЗВ - до 869 одиниць (+2); БПЛА оперативно-тактичного рівня - до 5557 (+3); автомобільної техніки та автоцистерн – до 9767 одиниць (+23); спеціальної техніки - до 1049 одиниць (+2).

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І як вже відомо, також ворог втратив у цій війні: 322 літаки, 324 гелікоптери, 20 кораблів і катерів, 1 підводний човен та 570 засобів протиповітряної оборони.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Генеральний штаб також повідомив, що минулої доби, 6 листопада, авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 - по зенітно-ракетному комплексу окупаційних військ.

У ранковому зведенні зазначається, що сили ППО знищили ударний БпЛА типу "Shahed-136/131" та розвідувальний БпЛА ворога.

Своєю чергою ракетні війська ЗСУ уразили за добу 3 артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль військ РФ.

Раніше, 5 листопада, донецькі пабліки повідомили про потужні вибухи в окупованому селищі Сєдове біля кордону з Російською Федерацією на березі Азовського моря. На кадрах, знятих місцевими жителями, можна побачити вторинну детонацію. При цьому повідомлялось, що "знесло вибухом" склад БК і ремонтну базу окупантів, на якій розміщувалися вертольоти.

Інформацію про вибухи на складі БК росіян та стоянці військових автівок ворога підтвердив радник мера захопленого Маріуполя Петро Андрющенко.

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