Українські війська щодня просуваються південніше Бахмута, зауважив Євлаш.

На Бахмутському напрямку російські окупаційні війська намагаються атакувати позиції українських військ в районі Кліщіївки Донецької області. Проте ці спроби ворога є марними.

Про це в ефірі FREEДОМ заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш. Він зауважив, що українські захисники завдають ворогу суттєвих втрат.

"Ворог розуміє, що втрачені підходи до цього населеного пункту і це як валіза без ручки – і нести важко, і кинути шкода. І тому він намагається якось відбиватися, але всі ці спроби марні, тому що ми завдаємо дуже потужної шкоди, ініціатива на нашому боці. Ба більше, уже їхні "z-канали" починають пищати про те, що це один із найтяжчих напрямків для збройних сил окупаційної армії, і вже дуже широко йде інформація від їхніх же каналів, "z-блогерів", що вони будуть відходити до траси Бахмут – Горлівка", – наголосив Євлаш.

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За його словами, зараз росіяни активно мінують там підходи. Проте за правильного планування і використання сучасного озброєння ЗСУ зможуть здолати ці перешкоди.

"Ми вже неодноразово показали, що ми можемо діяти навіть тоді, коли противник переважає нас в авіації, в бронетехніці, в людях. Ми все одно рухаємося вперед всупереч усім законам логіки і військового мистецтва", – додав представник Східного угруповання військ ЗСУ.

Також Євлаш зауважив, що українські війська щодня просуваються південніше Бахмута. Кожен день це різна відстань – від десятків до сотень метрів на різних напрямках.

"Так само ми вже закріпилися на деяких позиціях уже за залізницею. Це оборонна така споруда, рукотворна, вона важко штурмується, легко обороняється, але, коли цей рубікон уже перейдено, то можна вже розвивати наступ далі, виходячи на оперативний простір. Ба більше, хочу ще зазначити, противник продовжує тероризувати місцеве населення, яке перебуває на тимчасово окупованій території, "кошмарять" їх", – резюмував Ілля Євлаш.

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Тим часом на фронті росіяни намагаються атакувати на кількох напрямках. Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні звітував, що на передовій відбулося понад 70 бойових зіткнень.

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