Також на цьому напрямку ліквідували 583 окупанти.

За добу українські війська на Таврійському напрямку знищили важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" та дві одиниці самохідних гаубиць 2С19 "Мста-С".

"Знищено важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок" та дві одиниці самохідних гаубиць 2С19 "Мста-С", – повідомив командувач угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, було ліквідовано 583 окупанти та знищено 31 одиницю їхньої техніки:

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один танк;

чотири медичні бронемашини;

сім артсистем;

один РСЗВ;

11 БпЛА;

шість автомобілів;

одну одиницю спецтехніки.

Тарнавський зазначив, що українські захисники тримають оборону на Авдіївському напрямку та продовжують наступ на Мелітопольському.

Водночас ворог намагався прорватися в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке, Красногорівка, Мар’їнка та Старомайорське Донецької області й Червоне, Роботине та північно-західніше Вербового Запорізької області.

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Як повідомляв Генштаб, російські війська зосередились на штурмах по трьох напрямках – більше 60 з загалом 78 боєзіткнень з ворогом протягом доби відбулись на Авдіївському, Мар’їнському та Куп’янському напрямках.

Загальні втрати Росії у війні зросли до відмітки у 306 860 осіб.

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники мінують критичну інфраструктуру. Ймовірно, готують на випадок відступу. Водночас ЗСУ продовжують утримувати свої позиції в одній частині Кринок (30 км на схід від Херсона), попри спроби окупаційних військ Росії відтіснити їх зі лівобережжя.

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