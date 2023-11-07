За добу українські війська на Таврійському напрямку знищили важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" та дві одиниці самохідних гаубиць 2С19 "Мста-С".
"Знищено важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок" та дві одиниці самохідних гаубиць 2С19 "Мста-С", – повідомив командувач угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.
За його словами, було ліквідовано 583 окупанти та знищено 31 одиницю їхньої техніки:
- один танк;
- чотири медичні бронемашини;
- сім артсистем;
- один РСЗВ;
- 11 БпЛА;
- шість автомобілів;
- одну одиницю спецтехніки.
Тарнавський зазначив, що українські захисники тримають оборону на Авдіївському напрямку та продовжують наступ на Мелітопольському.
Водночас ворог намагався прорватися в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке, Красногорівка, Мар’їнка та Старомайорське Донецької області й Червоне, Роботине та північно-західніше Вербового Запорізької області.
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Як повідомляв Генштаб, російські війська зосередились на штурмах по трьох напрямках – більше 60 з загалом 78 боєзіткнень з ворогом протягом доби відбулись на Авдіївському, Мар’їнському та Куп’янському напрямках.
Загальні втрати Росії у війні зросли до відмітки у 306 860 осіб.
На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники мінують критичну інфраструктуру. Ймовірно, готують на випадок відступу. Водночас ЗСУ продовжують утримувати свої позиції в одній частині Кринок (30 км на схід від Херсона), попри спроби окупаційних військ Росії відтіснити їх зі лівобережжя.