Очільник ГУР зупинився на темі недоліків російських ракет і снарядів в інтерв’ю французькому Le Monde.

Російські ракети, якими загарбники в останній час завдають ударів по Україні, часто промахуються, а нещодавно виготовлені снаряді мають низьку якість.

Як повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у соціальній мережі Facebook, про це він сказав в інтерв’ю для видання Le Monde.

"Ми готові до рішучих дій", - повідомив Буданов.

За його словами, ракетні удари з боку РФ спричинені бажанням агресора оголосити 2023 рік "переможним", але, реальних воєнних успіхів у росіян не було.

"Утім у російських ракет є низка недоліків. Вони часто промахуються. Ми негайно ж відправили їм нашу відповідь. Ціллю були їхні військові об’єкти", наголосив Буданов.

За його словами, якщо порівнювати з попередніми роками, то з кінця літа 2023 року спостерігається збільшення кількості виготовлених Росією боєприпасів. "Водночас відзначаємо зниження якості цих снарядів", - відзначив Буданов.

Окремо він зазначив, що інтенсивне застосування безпілотників з обох боків зумовило неможливість проведення як російських, так і українських наступальних операцій. "Ще один фактор - щільність мінних полів, якої не було з часів Другої світової війни", - повідомив Буданов.

"Ми знаємо рішення для безпілотників - це електронні засоби протидії. Для мін необхідне спеціалізоване обладнання", - додав він.

При цьому, очільник ГУР відзначив, що північна частина Чорного моря перебуває під контролем України, як і газовидобувні платформи. У зв'язку з цим, морські експортні коридори, які дуже важливі для української економіки, знову функціонують, навіть попри ризики.

"Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії", - повідомив Буданов.

Він нагадав, що у 2023 році відбулись перші українські висадки на територію тимчасово окупованого Криму. "Хоча дехто вважав їх неможливими. Це дає надію - особливо українцям на півострові, які уже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки", - заявив Буданов.

Також він відзначив, що усі думали, що у Москви сильна армія, але слабка економіка. "Виявилось, що навпаки. Армія слабка", - наголосив очільник ГУР.

"Економіка [Росії] може бути слабкою, але країна аж ніяк не голодує. З такими темпами вона може протриматись доволі довго", - відзначив Буданов.

На його переконання, нинішніх західних санкцій недостатньо. "Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки РФ: енергетику, металургію і фінансову систему загалом", - відзначив Буданов.

За його словами, Україні потрібно більше снарядів і артилерійських систем. "Йдеться не лише про сучасні технології. Нас цікавить усе, включно зі старими системами, які вже не використовуються. Питання кількості - важливе", - заявив Буданов.

"Тим, хто за кордоном вважає, що "втомився" від України, доведеться піклуватись про росіян, коли вони прийдуть займати їхні власні території", - додав він.

Росія не змогла збільшити виробництво ракет для війни

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що РФ не змогла реалізувати свій задум щодо збільшення виробництва ракет для війни з Україною.

Представник ГУР зазначив, що коли росіяни почали завдавати ракетних ударів у жовтні 2022 року, тоді у них було від 900 до тисячі високоточних стратегічних ракет. Якщо брати дані на жовтень 2023 року, то у противника не змінилася кількість ракетного озброєння, яким він і атакує мирні міста.

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