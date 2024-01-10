Якщо брати дані на жовтень 2023 року, то у противника не змінилася кількість ракетного озброєння, яким він і атакує мирні міста.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія не змогла збільшити виробничі можливості у виготовленні ракет, проте зберігає можливість їх використовувати під час масованих обстрілів мирних міст України.

Міжнародні санкції продовжують діяти, тому можна сміливо заявити, що Росія не зможе робити нові розробки, а також збільшити виробництво і точність того озброєння, яке є в наявності на сьогоднішній день, заявив він у подкасті "Української правди".

"Аналіз показав, і ми це розуміємо, особливо це показав 23-й рік, що тією кількістю, яка є на сьогоднішній день, Росія тільки здатна покривати ті витрати або те застосування, яке вона робить кожен день", - сказав Скібіцький.

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Представник ГУР зазначив, що коли росіяни почали завдавати ракетних ударів у жовтні 2022 року, тоді у них було від 900 до тисячі високоточних стратегічних ракет. Якщо брати дані на жовтень 2023 року, то у противника не змінилася кількість ракетного озброєння, яким він і атакує мирні міста.

"Тобто, по суті те, що вони виробляють, то вони і витрачають. Істотного приросту ми так і не побачили", - заявив Скібіцький.

Представник ГУР заявив, що 3 місяці пішло у Росії на те, щоб накопичити і поповнити свої запаси ракет "Калібр".

Запаси російських ракет - деталі

У Повітряних силах назвали орієнтовну кількість ракет, яке може бути у російських окупантів в даний час.

За словами прес-секретаря Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, у РФ є чим атакувати Україну, у неї є ракети. "Наше завдання готуватися до повітряного нападу тими чи іншими засобами", - зазначив він.

На запитання, як інтенсивно ворог зараз поповнює запаси ракет, Гнат сказав: "Є інформація від Головного управління розвідки про 100 ракет на місяць..., якими росіяни атакували ці три дні (про типи ракет)... Подивимося скільки вони використовували за ці три атаки і можна приблизно прикинути, що запаси їх на тому ж рівні, що були два місяці тому, коли в ГУР говорили про 900 ракет".

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