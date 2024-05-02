Це становить істотний ризик для здатності ЗСУ сповільнити російські наступальні операції на сході України в найближчі тижні.

Російські окупанти можуть передислокувати дві дивізії із Запорізької в Донецьку область для посилення наступальних операцій. Це дозволить РФ втримати ситуацію і наступати до отримання ЗСУ військової допомоги від США.

Як повідомляє ISW, росіяни можуть спробувати перекинути 76-ту або 7-му десантно-штурмові дивізії з району селища Роботине у Запорізькій області на схід України. Це дасть ворогу можливість скористатися поточним вікном вразливості на Донецькій області.

За словами аналітиків, зараз загарбники намагаються використати тактичне проникнення на північний захід від Авдіївки для досягнення ширшого прориву в цьому районі та активізують наступ з метою захоплення Часового Яру.

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Росіяни на Авдіївському напрямку створили відносно згуртоване угруповання сил, що складається переважно з підрозділів Центрального військового округу (ЦВО) та 1-го армійського корпусу (АК) "Донецької Народної Республіки" ("ДНР"). Хоча вони виснажені інтенсивними наступальними операціями упродовж останніх кількох місяців, підрозділи 76-ї та 7-ї дивізій можуть слугувати як ударна сила для продовження атак у цьому регіоні.

"Російські війська створили менш згуртоване угруповання сил на Бахмутському напрямку, яке, зокрема, складається з елементів кількох дивізій та повітряно-десантних бригад. Передислокація елементів 76-ї та 7-ї дивізій у цей район, могла б посилити наступальну операцію з захоплення Часів Яру, що триває", - вказується у звіті ISW.

На думку аналітиків, російське командування може перекинути частини цих двох дивізій на лінію Куп'янськ-Сватове-Кремінна, де їхні війська відновили наступ вздовж усієї лінії фронту.

Окупанти намагаються консолідувати весь цей сектор під відповідальність Московського військового округу, і передислокація 76-ї та 7-ї дивізій може виявитися не настільки корисною, як у випадку з більш інтенсивними бойовими діями, що наразі тривають в Донецькій області.

Як додається в ISW, будь-яка передислокація цих підрозділів дозволить загарбникам інтенсифікувати наступальні операції та чинити дедалі більший тиск на ЗСУ, незалежно від того, де вони будуть розташовані.

"ISW не дає оцінки того, який район є найбільш вірогідним для передислокації сил повітряно-десантних військ, якщо така передислокація взагалі може відбутися. Інститут продовжить відстежувати повідомлення про можливу передислокацію частин 76-ї та 7-ї дивізій, оскільки це становить істотний ризик для здатності ЗСУ сповільнити російські наступальні операції на сході України в найближчі тижні перед прибуттям американської допомоги у сфері безпеки", - підсумували в Інституті вивчення війни.

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Протягом минулої доби було зафіксовано 100 бойових зіткнень. Авдіївський напрямок став найгарячішим, оскільки у цьому районі Силами оборони України відбито найбільше атак російських загарбників.

Як зазначив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке Окупанти форсували канал під Часовим Яром і просуваються на південь від міста.

Тиждень тому російські окупанти активізувалися на Куп’янському напрямку, атаки відбуваються по кілька разів на день. За останній тиждень втрати росіян склали близько 300 осіб вбитими і важкопораненими, а також знищено 8 одиниць техніки – БМП і три танки Т-72.

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