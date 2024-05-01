Також загарбники активно штурмували українські позиції на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

Авдіївський напрямок став найгарячішим за добу на фронті, оскільки у цьому районі Силами оборони України сьогодні відбито найбільше атак російських загарбників.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соцмережі. "Протягом доби зафіксовано 100 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні. За даними Генштабу, загалом, ворог завдав 2 ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

У зведенні зазначається, що на Куп’янському напрямку українськими воїнами відбито 11 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

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На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

При цьому, на Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 14 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Роздолівка, Калинівка, Часів Яр, Андріївка Донецької області.

Водночас, на Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 33 атаки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Архангельське, Новопокровське, Уманське Донецької області.

Крім того, на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону українських військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів.

Як сказано у зведенні, на Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів.

Разом з тим, на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 5 безуспішних атак на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління та по 7 районах зосередження особового складу противника", - йдеться у зведенні. Також, українськими підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління БпЛА та 1 району зосередження особового складу противника.

Війна в Україні: новини

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке зазначив, що під час наступу на Часів Яр російська армія використовує тактику подвійного удару. Зокрема, окупанти напряму атакують східну околицю міста - мікрорайон "Канал", а також обходять його з півночі та півдня через села Богданівка та Іванівське. У центрі та на півночі ЗСУ тримають оборону. Але на південному фланзі окупантам вдалося перейти канал Сіверський Донець-Донбас і просунутися в бік міста.

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