Московська армія також просувається вперед, прагнучи захопити якомога більше території до прибуття західної допомоги.

Росія посилює штурми Часового Яру - важливого опорного пункту ЗСУ на сході України. Натомість виснажені та недостатньо оснащені українські бригади намагаються утримати позиції в очікуванні військової допомоги США.

Як йдеться у матеріалі Financial Times, останніми тижнями Росія розгорнула біля міста до 25 000 військових. В інших гарячих точках уздовж лінії фронту московська армія також просувається вперед, прагнучи захопити якомога більше території до прибуття західної допомоги.

Центр тяжіння

"Ситуація на передовій загострилася", - заявив у неділю головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. Відео дня

Часів Яр розглядають як ключову нагороду для Москви, а старше українське командування стверджує, що російський генштаб наказав своїм військам захопити його до 9 травня. Значення маленького міста скоріше стратегічне, ніж символічне, кажуть аналітики та українські військові.

Відступ українців із Часового Яру міг би поставити під загрозу всю оборону Донецької та Луганської областей, відомих разом як Донбас. Місто, розташоване на вершині пагорба, є одним із останніх природних бар’єрів для України, що захищає важливі магістралі постачання, а за 30 кілометрів на північ - місто Краматорськ.

"Часів Яр є центром тяжіння лінії оборони в регіоні", - сказав Віктор Кевлюк, військовий аналітик Центру оборонних стратегій, київського експертного центру безпеки.

За словами представника 26-ї артилерійської бригади, дислокованої в місті, російська авіація щодня б'є по місту десятками плануючих авіабомб. Ці бомби радянської епохи модернізовані крилами та навігаційними системами, що дозволяє Росії краще націлюватися на українські позиції. Під час удару плануюча бомба може залишати вирви шириною до 20 метрів і глибиною до 6 метрів.

Обидві сторони зараз борються за контроль над Богданівкою та Іванівським - двома селами, розташованими на флангах міста. Російські війська поки що не можуть увійти в саме місто.

Оборона Часового Яру значною мірою тримається на каналі завширшки 30 метрів, що пролягає вздовж східної околиці міста. Споруда радянських часів, яка використовувалася для відводу води з річки Донець для постачання металургійної промисловості регіону є готовою перешкодою для проїзду бронетехніки. Російські війська потроху наближалися до каналу.

Міст через канал з’єднує основну частину міста з невеликим житловим районом Канал. Туд ненадовго заходили окупанти. Міст зруйновано ударами артилерії.

Втім, є дві ділянки каналу загальною довжиною близько 1,5 км, що стали "зручними місцями для російських штурмів", каже Кевлюк. Ворожі сили "дуже сильно атакували тут останні два тижні, поки що безуспішно".

Битва за Часів Яр загострюється

Ліси, що вкривають схили пагорбів Часового Яру, також стали ареною запеклих боїв.

"Використовувати ударні дрони в лісі непрактично; гілки та листя не дозволяють нам вражати ціль, яка нас цікавить. Але у нас є інші безпілотники, які можуть скидати боєприпаси, як-от важкий дрон-бомбардувальник "Баба-Яга", – розповів Юрій Федоренко, командир батальйону "Ахіллес", українського підрозділу безпілотників, що працює в цьому районі.

Взяття або обхід Часового Яру дозволило б російській артилерії, безпілотникам і плануючим бомбам загрожувати більш вразливому місту Костянтинівка. Москва також зможе порушити або повністю перекрити лінії постачання, що проходять через місто, яке Україна використовує для з’єднання оборонних зусиль у північній і південній частинах Донбасу.

Майже рік знадобився російським військовим, щоб просунутися на шість кілометрів від зруйнованого Бахмута до краю Часового Яру. Але нещодавнє просування було швидшим: російські підрозділи, розташовані далі на південь, менш ніж за два тижні просунулися вперед на глибину сім кілометрів, щоб захопити село Очеретине.

"Полігон, який росіянам вдалося охопити за останні кілька місяців, був хорошим оборонним рубежем для України. Тепер Росія могла б просуватися швидше. Крім того, взяття Часів Яру значно ускладнить захист інших територій", - сказав Роб Лі, військовий аналітик і старший науковий співробітник програми Євразії Інституту зовнішньої політики.

Місто-фортеця

Нещодавні російські успіхи біля Часового Яру лише підсилили значення міста. Якщо російським військам під Очеретиним вдастся завоювати дорогу, що веде на Костянтинівку, то "вся лінію оборони" в цьому районі опиниться в оточенні, сказав український офіцер і колишній комбриг Микола Мельник.

"Я впевнений, що українське політичне і військове керівництво усвідомлює цю проблему і працює над її вирішенням", – сказав Мельник.

Часів Яр здебільшого перетворився на військову фортецю. Кілька десятків цивільних все ще залишаються жити в місті під постійними обстрілами.

"Зараз туди їхати надто небезпечно. Це лотерея. Ці дні єдиний спосіб поїхати на східні райони, якщо йде дощ, щоб дрони не могли літати", - розповів мешканець міста Євген Ткачов, який приїжджає в місто на вантажівці з гуманітарною допомогою.

Аналітики, а також українські військові очікують, що Росія посилить свої атаки найближчими днями, намагаючись використати свою перевагу до того, як зброя США на суму 61 мільярд доларів потрапить на лінію фронту.

"Противник розуміє, що в України не вистачає літаків, не вистачає зенітних систем і боєприпасів, що у неї не так багато бронетехніки, як у них", - сказав Федоренко.

Але, додав він, Росія також "розуміє, що наші партнери прийняли дуже важливе рішення і скоро ми отримаємо потрібну нам зброю. Тому наступні півтора місяці ворог буде тиснути якомога сильніше".

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти сповільнили просування і готують резерви, аби спробувати наступати в напрямку Торецька.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що 30 квітня в районі Авдіївки російські війська вперше за кілька днів не здійснили жодних підтверджених наступів. На напрямку Бахмут-Часів Яр російські війська здійснили більше атак, ніж біля Авдіївки.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 122 бойових зіткнення. Найактивніше росіяни штурмують на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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