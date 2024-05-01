Російські окупанти форсували канал у Часовому Яру за 1 км на південний схід від міста.

Російські окупанти просуваються на південь від міста Часів Яр.

Як зазначив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке, під час наступу на Часів Яр російська армія використовує тактику подвійного удару. Зокрема, окупанти напряму атакують східну околицю міста - мікрорайон "Канал", а також обходять його з півночі та півдня через села Богданівка та Іванівське. "У центрі та на півночі ЗСУ тримають оборону. Але на південному фланзі окупантам вдалося перейти канал Сіверський Донець-Донбас і просунутися в бік міста", - йдеться в повідомленні.

"Російські окупанти форсували канал у Часовому Яру за 1 км на південний схід від міста. Тепер це лише питання часу, коли вони увійдуть до цього міста зі сходу чи півдня", - написав Репке.

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Ситуація навколо Часового Яру

РФ посилює штурми Часового Яру, але виснажені та недостатньо оснащені українські бригади намагаються втримати позиції в очікуванні військової допомоги США. Як ідеться в матеріалі Financial Times, останніми тижнями РФ розгорнула біля міста до 25 тис. військових.

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