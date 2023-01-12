Для російського режиму дуже важливі сакральні дати, тому Москва вже "готується до певних подій" у річницю війни з Україною.

Кремль може зважитися піти ва-банк на тлі очікувань російського суспільства з приводу війни в Україні та наближення річниці ведення відкритих бойових дій з боку військ РФ.

Секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону зазначив, що Москва вже "готується до певних подій" напередодні 24 лютого 2023 року.

Чиновник вважає, що Путіну буде важливо відзвітувати хоча б про якісь успіхи на фронті за рік війни. Тому найближчі два-три місяці стануть складними й вирішальними, ймовірно, Кремль може піти ва-банк.

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"Два - три місяці для нас будуть складними й вирішальними. Мається на увазі, що Росія повинна йти вже ва-банк. Вона теж без кінця не може тягнути війну, там непроста ситуація і накопичуються проблеми в Росії", - сказав він.

Також Данілов нагадав, що російський режим особливо сильно "поважає" сакральні дати.

"24 лютого буде один з періодів, коли їм би хотілося відзвітувати перед своїм суспільством про досягнення будь-яких успіхів", - підсумував він.

Україні хочуть запропонувати корейський варіант врегулювання війни

Раніше Данілов заявив, що Російська Федерація збирається запропонувати Україні так званий "корейський варіант" врегулювання війни, розв'язаної проти нашої держави. Він зазначив, що цей шлях передбачає поділ країни.

Йдеться про умовну "38 паралель" - неофіційний кордон, за яким свого часу були поділені Північна та Південна Корея. При цьому уряд останньої вважає таке історичне рішення великою помилкою для своєї нації.

Для України це також абсолютно неприйнятний варіант. Президент України Володимир Зеленський чітко відзначив, що ми повинні повернути всі наші території в міжнародно визнаних кордонах.

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