Секретар РНБО натякнув, яка доля чекає президента РФ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов висміяв "різдвяне перемир'я" Росія. Він порівняв Володимира Путіна з чортом з повісті Миколи Гоголя "Ніч перед Різдвом".

Він заявив, що кремлівський "чорт-ібліс" занурив світ у суцільну темряву "захотів помститися Ковалю, неслабо вигріб від Вакули", а потім запропонував перемир'я.

"Переляканий чорт кидався на всі боки, передчуваючи свою смерть, вузенька мордочка, яка безперестанку крутилася по сторонах і нюхала все, що тільки траплялося, закінчувалася, як і у наших свиней, кругленьким п'ятачком; ніжки були такі тоненькі... А зате ззаду... у нього бовтався хвіст, такий гострий і довгий, як нинішні мундирні фалди; хіба тільки по цапиній бороді під мордою, по невеликих ріжків, які стирчали на голові... можна було здогадатися, що це... просто чорт, якому останню ніч залишилося бродити по білому світу і підзужувати на гріхи добрих людей", - написав Данілов у Facebook.

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При цьому він вказав, що "як тільки вдарять перші дзвони до утрені, побіжить він, не озираючись, підібгавши хвіст, в свою барліг".

Різдвяне "перемир'я" - що відомо

Керівник РПУ патріарх Кирило з перших днів підтримав повномасштабне вторгнення російських військ. Російські храми стали вербувальними пунктами "гарматного м'яса" для війни проти України, тому що парафіян агітували вступати в армію.

Крім того, він почав виправдовувати застосування ядерної зброї. 5 січня Кирило виступив з цинічною заявою про тимчасове "перемир'я" на Різдво.

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