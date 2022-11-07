Окупанти розсилають СМС-повідомлення жителям тимчасово окупованих районів Херсонської області, які користуються послугами мобільного зв’язку російських операторів.

Російські окупанти найближчими днями можуть здійснити провокаційні обстріли житлових районів Херсонщини з метою звинувачення українських Сил оборони.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, окупанти розсилають СМС-повідомлення жителям тимчасово окупованих районів Херсонської області, які користуються послугами мобільного зв’язку російських операторів. В них повідомляється про начебто намір командування ЗСУ здійснити масований артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

"Відтак, міститься заклик евакуюватись на лівий берег. Також людей попереджають про запровадження комендантської години протягом доби. Є висока вірогідність здійснення найближчими днями провокаційних обстрілів житлових районів з метою звинувачення українських Сил оборони. Очікується продовження терміну дії комендантської години для прихованого заведення нових сил на правий берег", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У розвідці поінформували, що упродовж трьох діб через Каховську ГЕС ідуть змішані колони військової техніки ЗС РФ з боку СМТ Козацьке в напрямку села Цукури (з правого на лівий берег Дніпра).

"Більшість машин - це тентовані вантажні та цивільні автомобілі запаковані награбованим майном. Відзначається, що окрім побутової техніки окупанти масово вивозять пластикові склопакети для вікон. Відбувається масове мародерство в населених пунктах правобережжя. Зокрема, в Бериславському районі окупанти методично грабують приватні оселі, магазини та склади. Повністю розграбовано майно Бериславської підстанції районної електромережі (машини, обладнання, прилади, ремонтні матеріали). В СМТ Любимівка військові ЗС РФ вилучають практично весь наявний автотранспорт: автобуси, легкові автомобілі, вантажівки. Повністю розграбовані місцеві СТО та автопарки", - повідомили в ГУР.

Крім того, зазначається, що вздовж гирла Дніпра проводиться рекогностування місцевості. Із місцевих рад населених пунктів, розташованих по лінії Дніпра, вивезено всю документацію. В самих приміщеннях облаштовано комендатури окупантів. В селах Ольгівка та Токарівка окупантами підірвано вишки мобільного зв’язку українських операторів.

Ситуація на Херсонщині

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Росії залишилося лише 120 "Іскандерів", близько 80% сучасних ракет використано. На тлі цього італійська газета "la Republica", яка раніше вже відзначилась проросійськими фейками, заявляє про нібито наміри США й інших членів НАТО до мирних переговорів з Росією після деокупації Херсона.

Наступ ЗСУ на Херсон сповільнився, тому що нинішні погодні умови роблять ситуацію легшою для сторони, яка обороняється і важчою для сторони, яка атакує. Водночас, поведінка росіян щодо тактики оборони Херсона суперечлива, вони можуть готувати пастку, розповів військовий експерт Денис Попович.

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