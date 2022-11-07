Начебто саме від США союзники по НАТО отримали сигнал про можливість переговорів.

Італійська газета "la Republica", яка раніше вже відзначилась проросійськими фейками, заявляє про нібито наміри США й інших членів НАТО до мирних переговорів з Росією після деокупації Херсона.

У публікації газети, яка знову посилається на "аналітичні матеріали" НАТО, йдеться про те, що бої за Херсон стануть для Росії одними з найважчих у цій війні.

Начебто саме від США союзники отримали сигнал про можливість переговорів: "Тому що перемога над російською армією в одному з найважливіших воріт до Азовського моря та Криму може означати реальну можливість розпочати перші "справжні переговори" з Москвою".

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"Звільнити Херсон означало б назавжди змінити хід конфлікту", - пише газета. І саме з цієї причини США через Брюссель нібито повідомляють про можливість сісти за стіл переговорів з Росією після деокупації регіону.

Водночас у публікації йдеться, що Вашингтон все ж погодився спершу зміцнити стратегічне становище України, саме заради цього США передають Києву нові ракети і засоби з протидії іранським дронам. "Відповідно, до Києва прибуде й інше озброєння з метою досягнення цілі по Херсону", - вважають журналісти.

В "аналітичних матеріалах" НАТО Америка також стурбована можливістю застосування Росією тактичної ядерної зброї і Китаєм, який, як буцімто вважають у США, надто зблизиться з Росією у разі краху путінського режиму. Однак самі журналісти погоджуються, що "проекти американського діалогу" залежать від політичних факторів, один з яких залежатиме від результатів проміжних виборів до Конгресу.

Як вибори до Конгресу позначаться на допомозі Україні

Як писало видання "The Wall Street Journal", в Америці на тлі виборів до Конгресу зростає кількість противників регулярної допомоги Україні.

Це, зазначає "Politico", може навіть розколоти Республіканську партію. Недавні опитування показали, що частка республіканців, які вважають допомогу надмірною, зросла з 9% до третини.

Свою чергою конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер запевнив, що в політичних питаннях найчастіше крайні праві і ліві мають спільну позицію.

Становище похитнула позиція самого Трампа щодо України, якого республіканці розглядають як кандидата від партії на президентських виборах у 2024 році.

Трамп, який завжди відзначався проросійськими поглядами, нещодавно заявив, що радив Україні відмовитися від НАТО і "віддати" Крим Росії. Після чого президент Володимир Зеленський закликав екс-главу США "подивитися на Путіна без рожевих окулярів".

Трамп натякнув на балотування у президенти в разі перемоги республіканців на проміжних виборах до Конгресу.

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